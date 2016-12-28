捐款600助獨居長者 送「永不放棄悠遊卡」
2016-12-28 20:00
〔記者陳紜甄／台北報導〕年關將近，天氣變化大，獨居長者身體如出現警訊且無人知悉，易發生憾事。伊甸基金會推出「長者服務計畫」，定期訪視關懷獨居長者。號召更多民眾關心獨居長者，悠遊卡公司與伊甸基金會合作，推出限量兩千五百套「永不放棄悠遊卡」（一套兩張）。民眾即日起至明年二月二十八日，單筆捐款金額達六百元即可獲贈一套「永不放棄悠遊卡」，捐款所得全數做為伊甸基金會「長者服務計畫」經費使用。
據統計，台灣不到十人就有一位是高齡長者。今早記者會上，悠遊卡董事長林向愷表示，希望連結悠遊卡與公益活動，打造持卡人與悠遊卡成為有機共同體，並號召更多民眾加入公益活動。
伊甸基金會表示，希望該項活動募得一百萬經費，提供長輩妥善完整的照顧。伊甸北投居服督導李孟峻，因長年照顧失智症外公，促使他進入長者照顧領域。他希望透過個人專業，帶給長輩們最好的服務，陪他們過好每一天。
悠遊卡公司表示，「永不放棄悠遊卡」每套有白、灰色悠遊卡各一張，白色悠遊卡上印有「永不放棄」字樣，灰色悠遊卡上有三六五個小點，即使長者因老化造成生活不便，仍堅持過好每一天，三六五個小點即象徵每一天的堅持。
民眾可透過伊甸基金會官網捐款專區「銀髮好日子，悠遊美一天」頁面捐款，單筆捐款金額六百元即可獲贈一套「永不放棄悠遊卡」及特製的「永不放棄限量磁鐵組」。
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