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南市中運會射箭賽 金城國中大放異彩

金城國中射箭隊在南市中等學校運動會大放異彩。（記者劉婉君攝）

2016-12-28  19:45

〔記者劉婉君／台南報導〕106年台南市中等學校運動會射箭項目，在金城國中提前開賽，經過兩天激烈競賽後，金城國中射下團體組國男、國女雙料冠軍，個人項目部分，不僅混雙奪冠，再雙雙囊括前4名，成為最大贏家。

個人項目混雙賽由劉又錡搭配吳幸芳奪得冠軍；國男組前4名分別為方謙和、劉又錡、鄭凱文和吳堃嘉；國女前4名依序為吳幸芳、陳郁姍、劉映萱和葉立晴。

    校長康晉源表示，校方在新校區規畫時，即在有限的校地中配置一座射箭場，讓金城射箭隊的選手們可以安全無虞且不受天候影響，專心練習，近年來在主任陳能陞及專任教練廖永智的帶領下，屢屢於全國性射箭大賽上獲得佳績，今年暑假更代表台灣參加美國射箭錦標賽，表現優異。

9年級的吳幸芳欣喜奪下金牌，希望未來能成為射箭國手，為台灣爭光。

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