用掉逾萬支竹筷 中山工商4連霸遠哲科學賽

2016-12-28 20:12

〔記者洪臣宏／高雄報導〕中山工商在第22屆遠哲科學趣味競賽全國總錦標賽4連霸，選手為了製作完美液壓升降機，模擬練習作品用掉的竹筷長度，比全球第一高樓哈里發塔高出一倍有餘。

遠哲科學教育基金會主辦的科學趣味競賽，今年在北中南三分區選拔出36隊晉級總錦標賽，中山工商囊括南區前3名和中區前2名，被視為奪標大熱門。

比賽項目為「液壓升降機」和「轉不停的陀螺」，運用槓桿及帕斯卡原理，以水壓讓升降機升降；利用電生磁原理，電路驅動電磁鐵，使陀螺轉不停。

中山工商校長林昭億指出，選手和老師在2個月集訓期間，思考以筷子做成升降機結構，反覆練習，堆疊在培訓教室已經抵到天花板，竹筷長20公分，一組作品需30支，共用掉逾萬支竹筷，總長逾2千公尺，是總統府高度的3百多倍，也比哈里發塔的828公尺高出甚多。

指導老師王冠智說，「沒有創新，就無法超越對手；沒有苦練，就無法克服失常；沒有團隊，就無法贏得勝利」，用掉這麼多竹筷，也顯現出學生奪勝決心。