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追思會談論往生者外遇 宗教學者：真是白目牧師

2016-12-28  19:22

〔記者劉力仁／新北報導〕高雄一名91歲周姓醫師4月心臟病過世，家屬在高市基督教浸信會舉辦追思會，牧師上台證道時，竟稱周男生前有外遇「周伯伯（指周姓醫師）對不起周媽媽」，還引聖經「苟合行淫的人，神必要審判」，讓上百參與追思的賓客傻眼，家屬怒而提告。高雄地院認馮男未經查證就轉述與公共利益無關傳聞，有損亡者名譽，今依誹謗死者罪判他4月徒刑，得易科罰金12萬元。

宗教學者、臺北城市科大教授江燦騰表示，這個牧師真是「白目」，一般牧師在追思會上都是正面表述往生者的生平事宜，刻意談論往生者負面事蹟，一百個牧師之中大概就只出這一個。

江燦騰強調，法院的判決絕對正確，因為宗教不能凌駕法律之上，如果涉及毀謗，也不能用宗教理由要求免除判刑，至於牧師所引用聖經上面的話語，時空背景是古代，當時的法律制度不完整，所以教會常引用這類箴言規範教徒，但這位牧師引用聖經話語，指責特定個人，並不適宜。

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  • 高市基督教浸信會傳出牧師在追思會，談及往生者有外遇，讓賓客大為傻眼。（記者張忠義攝）

    高市基督教浸信會傳出牧師在追思會，談及往生者有外遇，讓賓客大為傻眼。（記者張忠義攝）

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相關關鍵字： 外遇 誹謗 誹謗案 誹謗死者 追思會 高市基督教浸信會
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