明年元旦起 苗縣衛所健檢、診斷書收費加倍
調整收費標準的項目。（記者彭健禮翻攝）
〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣各鄉鎮市衛生所，明年元旦起，將調整健檢、診斷書等收費，由50元漲為100元，並新增開立中、英文疫苗接種證明服務，另過往免費的行政相驗，也將收費1千元。縣府衛生局強調，收費調整與縣府財政無關，是為反應成本，行政相驗收費也避免公務員收受紅包的困擾。
衛生局表示，縣內各衛生所及慢性病防治所之一般健康證明診斷書等項收費，自民國78年核定實施至今27年，部分項目名稱已不符時宜，且各項材料成本提高，基於受益者付費原則，因而調整收費標準。收費標準於今年6月16日，由縣醫事審議委員會第14屆第4次會議通過，於明年1月1日生效。
衛生局指出，普通診斷書、一般體檢、駕照體檢等，由每份50元，調整為每份100元。除了證明書收費調整，也增訂行政相驗費1千元，包括死亡證明書4份，縣內低收入戶則免費。
《醫師法》賦予醫師有行政相驗的權力，由醫師收取驗屍規費，但衛生局考量衛生所為公務機關，秉著服務立場，過去免費協助。不過，國人因文化關係，保有留一口氣回家善終的習俗，使得行政相驗量不在少數。
衛生局表示，縣內18鄉鎮市衛生所，僅有12處有醫師，一年得處理多達900多件，且隨著公共衛生相關行政業務量增加，讓醫師吃不消。因免費協助，不少家屬於習俗上，也會給予「紅包」沖喜，收與不收，讓醫師為難。
衛生局考量死亡證明書，也為診斷書之一，遂透過健保法的診斷書開立行政作業，予以規範，也避免公務員遭質疑收受紅包的困擾。
另，因應全球化潮流，民眾國際往來頻繁，傳染病防疫工作也為世界各國重視，許多國家於旅客入境時，會要求接種相關疫苗，也新增開立中、英疫苗接種證明服務，中文每份50元、英文每份100元。
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標題：明年元旦起 苗縣衛所健檢、診斷書收費加倍
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