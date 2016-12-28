醫學資訊管理師證照 嘉藥郭家君獲滿分狀元

2016-12-28 19:14

〔記者林孟婷／台南報導〕社團法人台灣醫學資訊學會每年舉辦「醫學資訊管理師」考照，今年成績日前出爐，嘉南藥理大學醫務管理系表現亮眼，不僅錄取率超過八成，學生郭家君更以滿分佳績成為全國首位、也是唯一的滿分狀元。

嘉藥表示，醫資管理師現為一般醫療機構病歷資訊管理室工作人員常備的證照，屬跨醫療、資訊以及醫管的專業人才，可協助醫療院所提升資訊現代化與競爭能力。

台灣醫資學會開辦考照已十一年，每年全國錄取率僅約六成左右，嘉藥醫管系培育醫療機構專業人才，連年辦理醫資管理師證照輔導班，在老師謝碧容及鍾麗琴輔導之下，連續四年通過考照人數皆超過120人、錄取率更突破八成，今年還破天荒出了一位全國滿分狀元，令全系師生與有榮焉。

大三生郭家君同學說，感謝老師辛勞的指導，學校和系上也提供良好學習環境，讓她能充分準備應考，未來希望在醫療機構工作，發揮所長。

系主任吳世望表示，醫務管理系主要目標在培養醫療相關產業管理人才，證照是一個很重要的就業能力證明，也可增強就業即戰力。