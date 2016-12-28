澎湖公車罷工落幕 即起恢復正常營運

2016-12-28 18:52

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖史上首次罷工，由車管處企業工會發起的大罷工，經勞動部關係司長王厚偉抵澎協調，雙方達成共識，勞方同意退讓，即日起恢復正常上班，結束罷工風波，順利圓滿落幕。

針對澎湖車管處企業工會，昨晚以爭取同工同酬、年終獎金、離島加給、子女教育、生育及婚喪補助金為由，進行罷工投票，以壓倒性票數通過，並決議自即日起無限期罷工，縣府漏夜調度遊覽車支援，以路線長短，一部600至1500元不等價格，維持學生班車正常運作，其餘班次則減班因應，每天公車班次為187班。

今日原定上班34名駕駛，14人簽到上班，車管處調度9部遊覽車支援；企業工會也發動反制，上午5時佔據發車場靜坐抗議，阻止上班司機發車，勞動黨新竹縣議員高偉凱與台南市產業總工會秘書長黃育德，也專程跨海抵澎聲援，警方則出動72名警力現場維持秩序，車管處則另行調度13部車由其他地點發車，因此並未延誤發車時間。

陳光復也偕同秘書長胡流宗、警察局長劉祥浤等人，前往車管處坐鎮，並對罷工司機柔性喊話，希望以民眾交通權利為重，同時澎湖公車司機待遇已是全省最高，也未超時，薪水待遇已不斷提高，有4萬多元，一切依照勞工契約走，呼籲罷工司機盡快返回工作崗位，否則將依勞工契約及工作準則處理，縣府態度趨於強硬。

由於澎湖縣政府態度趨於強硬，工會又堅持同工同酬，壓縮協調空間，一度讓無限期罷工無轉圜空間，直至勞動部派員抵澎協調才出現轉機，資方理解勞工爭取提高待遇立場、勞方體會資方無法調薪的困難，雙方同意即日起正常上班，資方允諾發放罷工一日薪資，並不追究責任；至於第三強制責任險由180萬提高為300萬，另增財物險20萬，由資方負擔7成、勞方3成。