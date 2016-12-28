餐飲區傾倒廢棄物？ 台北車站大廳漏水飄臭味

2016-12-28 20:33

〔即時新聞／綜合報導〕台北車站大廳北三門及西一門一帶今下午傳出漏水、淹水的情況，現場並有陣陣臭味，台鐵局隨即派員到場了解，初步研判可能是2樓餐飲區傾倒異物，才導致水管堵塞，目前正持續了解中。

《中廣新聞》報導，台鐵局指出，今下午有民眾通報，指台北車站北三門及西一門間發生淹水、漏水狀況，現場還飄出陣陣臭味，經派員前往處理，已於2點40分將堵塞的水管疏通。

針對意外起因，台鐵局初步研判可能是車站2樓餐飲區傾倒油脂及廢棄物，才造成水管堵塞，目前正持續了解原因。台鐵局也呼籲民眾，使用公共設施時勿隨意將廢棄物丟入水管，以免造成堵塞、影響民眾權益。