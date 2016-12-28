餐飲區傾倒廢棄物？ 台北車站大廳漏水飄臭味
2016-12-28 20:33
〔即時新聞／綜合報導〕台北車站大廳北三門及西一門一帶今下午傳出漏水、淹水的情況，現場並有陣陣臭味，台鐵局隨即派員到場了解，初步研判可能是2樓餐飲區傾倒異物，才導致水管堵塞，目前正持續了解中。
《中廣新聞》報導，台鐵局指出，今下午有民眾通報，指台北車站北三門及西一門間發生淹水、漏水狀況，現場還飄出陣陣臭味，經派員前往處理，已於2點40分將堵塞的水管疏通。
針對意外起因，台鐵局初步研判可能是車站2樓餐飲區傾倒油脂及廢棄物，才造成水管堵塞，目前正持續了解原因。台鐵局也呼籲民眾，使用公共設施時勿隨意將廢棄物丟入水管，以免造成堵塞、影響民眾權益。
看更多！請加入自由時報粉絲團
生活‧本日最多瀏覽
- 沒有聲音的「縣長爸」 當了40年清掃志工少人識
- 正名新規定！明年起不純還稱巧克力最高罰400萬
- 葡萄王疑售改標過期品 桃衛生局：若屬實最重罰2億
- 光復中學惡搞蘭嶼丁字褲 瑪拉歐斯：太過份了！
- 不必再飛了！ 國際越南語認證明年可在台考照
網友回應
熱門新聞
- （影音）子瑜登世界百大美女第8 NANA稱霸2年退居第3
- 國民黨風暴擴大 洪秀柱脫掉假髮道歉
- 國體法修法內容草率 綠委批：體育署在打假球
- 國中學區劃分 竹北「廣徵民意」
- 年關資金周轉 個人信貸夯
- 運將誘拐智障女 飯店梳子揭狼行
- 掏空中電 董座周麗真等12人被訴
- 與立委餐敘 蔡英文：明年也是辛苦的一年
- 台股開盤上漲11.63點 報9120.90點
- 為Jolin抱不平... 閨密怒爆分手內幕！
- 少年兄打死妹去自首 警以為是惡作劇
- 狂！ 中國男子影廳內噴防狼噴霧 只因「好玩」
- 子瑜過年回台團圓？媽媽低調說...
- 自由談》昧曉挨絃顧絞線
- 日交流協會更名加「台灣」 立委：對新政府加分
- 大福彩、今彩539 開獎囉！
- 寫真女星為腹中胎兒 回收偷吃開房不倫夫
- 歡樂宜蘭年暖身 冬山元旦升旗健走
- 暫棲業餘累積實戰 森榮鴻再出發
- 足球》足壇年終最大獎 C羅第3度抱走年度最佳球員
- 淡水驚傳女子14樓跳下 當場死亡
- 日職》見面用滑球對決？陽岱鋼一句話回應大谷（影音）
- 遼寧艦挑釁 學者：我應速發展潛艦反制
- 徐乃麟救援吳淡如失敗 燙手山芋換他接！
- 外交重大突破！交流協會更名「日台交流協會」
- 〈愛情軍師團〉12月徵文啟事
- 最棒的耶誕禮物！英3歲病童耶誕換心獲新生
- 成交量萎縮 全球皆然 上海劇減近七成最慘
- 農博工程頻流標 地方憂影響試營運
- 魔獸「百發百中」仍遭狼咬傷
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 KMT legislator calls for Hung to resign
- 成本增價凍漲 三星銀柳農喊苦
- 示警川普？ 國台辦重彈老調：台灣問題是中國內政
- 台東市新生公園 遊民BB槍滋事
- 一例一休上路 柯：單單環保局增8000萬元加班費
- 後龍公車候車亭擬改造 介紹景點
- NBA》杜蘭特不爽裁判報告 痛批「根本是狗屎！」（影音）
- Jolin情斷錦榮 全因財產共有惹毛蔡爸？
- 殘忍！俄男開車碾壓棕熊 還拿金屬棒活活打死
- 挺自辦礁溪重劃挨批 宜縣議員游祥德嗆退民進黨
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：餐飲區傾倒廢棄物？ 台北車站大廳漏水飄臭味
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分