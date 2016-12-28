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屏市元旦升旗健走活動 有抽獎還有園遊會

2016-12-28  18:49

〔記者葉永騫／屏東報導〕迎接2017年，屏東市公所元旦清晨6點在市公所廣場舉辦升旗典禮暨健行活動，除了有紀念品外，市長林亞莼官方臉書也舉行30支知名品牌智慧運動手環抽獎活動，還有福智文教基金會協辦園遊會，邀請民眾一起來參加。

元旦升旗典禮清晨6點在屏東市公所廣場舉行後隨後舉行健行活動，從屏東市公所出發經由台糖街、建國路、和平路等，最後返回終點站屏東市公所，全程約5.1公里，參加者可於健行中途站加蓋戳章，回到終點站時再加蓋不同顏色戳章，即可兌換紀念品一份，健行途中慈鳳宮站還有屏東高工「WHY樂團」現場演唱，而園遊會則從上午7點30分起在屏東市公所停車場舉行，有眷村懷舊美食、健康蔬食餐點、有機無農藥安全蔬果小農市集及跳蚤市場等，至於30支智慧運動手環抽獎活動，可上市長林亞莼官方臉書查詢。

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  • 屏市元旦升旗健走活動有抽獎還有園遊會。（屏東市公所提供）

    屏市元旦升旗健走活動有抽獎還有園遊會。（屏東市公所提供）

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