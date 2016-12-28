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白紙黑字求愛信 網友吐槽：來索命的吧

2016-12-28  20:53

〔即時新聞／綜合報導〕中國有學生向心儀的對象表白，竟異想天開，寫了數十張「白紙黑字」的「我喜歡你」，掛在學校的路上，這些「情書」綿延數百公尺，不過實際觀看，畫面莫名地詭異，有網友就吐槽說：「這是索命吧！」

綜合中媒報導，事發地在河南的南陽醫學高等專科學校，這些情書是用毛筆沾上黑墨，在A4大小的白紙上書寫，至少有50、60張，校園中的一條路幾乎被掛滿，白紙上寫著「我喜歡你」，一旁還有小小個「葉」字，也不曉得是書寫者還是被告白者的姓，令人摸不著頭緒。

相關照片上傳網路後，瞬間成為熱門話題，不少網友就說：「這哪是表白，分明是來索命吧！」、「這不是清流，而是表白界的土石流吧！」、「好歹用紅紙金字吧！」

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  • 中國某校園內出現告白的情書，但卻是用白紙黑字書寫，掛在校園的路上。（圖擷取自微博）

    中國某校園內出現告白的情書，但卻是用白紙黑字書寫，掛在校園的路上。（圖擷取自微博）

  • 這些「情書」綿延數百公尺，不過實際觀看，畫面莫名地詭異，有網友就吐槽說：「這是索命吧！」（圖擷取自微博）

    這些「情書」綿延數百公尺，不過實際觀看，畫面莫名地詭異，有網友就吐槽說：「這是索命吧！」（圖擷取自微博）

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