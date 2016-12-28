NCC通過電信管理法草案 頻譜釋照將不限僅能用4G

NCC主委詹婷怡（右）與NCC綜合規劃處處長王德威（左）28日下午對外說明剛出爐的電信管理法草案內容。（記者陳炳宏攝）

2016-12-28 18:14

〔記者陳炳宏／台北報導〕過去4G釋照電信業者搶破頭，最後得標者僅提供4G運用，未來將改觀，業者可提出各種頻譜應用，就算業者要拿來做其他服務、如2G、3G服務，只要不干擾其他頻段，NCC將照准。

國家通訊傳播委員會（NCC）今天委員會議中，通過「電信管理法」、「數位通訊傳播法」兩草案，NCC表示，其中電信管理法是目標是引導產業升級轉型，為數位經濟奠定基礎；而「數位通訊傳播法」，則是關於內容與服務的基本法，強調引進「網際網路治理」精神，NCC主委詹婷怡表示，兩草案內容將於一週內對外公布，後續將依法定程序，在2個月內辦理公聽會徵詢外界意見並與外界協商後送行政院，而新舊法也會安排3年過渡期。

詹婷怡指出，電信管理法最大改變為過去以「特許」與「許可」執照作為服務依歸，新法則轉為「許可」與「登記」，以降低市場進入門檻，希望新的電信事業與電信服務，可提升帶動創新的可能性。

詹婷怡說，除非利用到號碼、頻率、或公眾電信網路，提供相關服務，得申請許可，如果是資訊服務提供者，與其他其他傳統產業結合，或是電信服務業者轉售電信服務，就不會在管制範圍內。

NCC綜合規劃處處長王德威表示，目前電信法是採特許許可制，頻率搭配執照，例如900MHz搭配4G執照，將來直接就是核發頻率使用權，由業者提出網路設計與營運計畫，可不限於過去僅能提供語音或數據服務，而是任何運用該頻率的服務計畫都可提出。