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泡溫泉、嗨樂團、放煙火 六龜山城瘋跨年

六龜不老溫泉區的日出美景。（圖由茂管處提供）

2016-12-28  17:58

〔記者蘇福男／六龜報導〕茂林國家風景區管理處「山城花語悠遊季」，今年首辦「山城瘋跨年」活動，將從31日晚上9點到1日凌晨12點半，由米諾等樂團接力演唱3個半小時，泡溫泉、放煙火、暢飲啤酒，一起倒數瘋跨年。

茂管處副處長李易蒼表示，今年山城花語悠遊季由單純溫泉季，轉型為賞花、泡湯、享美食、輕鬆行的複合式旅遊模式，並依季節特色規劃月月賞花趣、花下野宴等活動，12月31日跨年夜更首舉山城瘋跨年活動，從31日晚上9點到1日凌晨12點半，不老溫泉區美崙山度假山莊將有一系列精彩節目。

擁有許多年輕女粉絲的韓風型男「米諾樂團」，當天將獻唱膾炙人口的韓國經典偶像劇歌曲、經典國語流行樂和high歌，陪遊客瘋整晚一起倒數，知名民歌樂團「心傳樂團」，將以木吉他搭配主唱高亢的嗓音，唱出動人心弦的歌曲，遊客當天也可現場點播，重溫50、60年代的經典民歌，浪漫一整晚。

美崙山度假山莊業者表示，今年8月跨年夜住房率早已預訂一空，跨年夜活動不限該山莊住客參加，歡迎所有遊客一起同樂，活動詳情可上茂管處網站查詢。

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  • 泡溫泉、放煙火、暢飲啤酒，一起倒數瘋跨年，是六龜不老溫泉區的重頭戲。（圖由茂管處提供）

    泡溫泉、放煙火、暢飲啤酒，一起倒數瘋跨年，是六龜不老溫泉區的重頭戲。（圖由茂管處提供）

  • 吃烤肉、暢飲啤酒，是年輕遊客的最愛。（圖由美崙山度假山莊提供）

    吃烤肉、暢飲啤酒，是年輕遊客的最愛。（圖由美崙山度假山莊提供）

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相關關鍵字： 不老溫泉 溫泉季 茂管處 跨年 跨年夜
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標題：泡溫泉、嗨樂團、放煙火 六龜山城瘋跨年


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