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尋寶? 哈士奇食慾不振 檢查竟滿肚古銅錢

2016-12-28  19:54

〔即時新聞／綜合報導〕中國一隻哈士奇日前被飼主發現突然食慾不振，送醫檢查卻發現身體內都是古銅錢，讓飼主大吃一驚。

根據中國網媒《頭條號》，一隻哈士奇「球球」剛搬新家到了新環境，卻總是懶懶的也吃不下東西，一到醫院檢查發現，竟然牠的肚子都是一堆圓形古銅錢。

這樣的畫面讓醫生跟飼主都嚇了一跳，也讓醫生花了2小時才取出所有銅錢，總共14個銅錢，飼主除了疑惑到底在哪裡吃下這些銅錢的，更是覺得好笑又心疼。醫生也提醒，寵物常愛亂吃東西，飼主一定要將雜物收好，也要注意牠們是否有食慾不振等異常現象。

不少網友看見後也紛紛表示，「難道是尋寶狗嗎？」、「是家裡的還是外面的！？」、「真是貪吃！」、「要不要去鑑定一下那些銅錢？」。

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  • 哈士奇突然不吃東西，送醫檢查發現滿肚的古銅錢。（圖擷取自頭條號）

    哈士奇突然不吃東西，送醫檢查發現滿肚的古銅錢。（圖擷取自頭條號）

  • 總共取出共14個古銅錢，讓醫生跟飼主十分震驚。（圖擷取自頭條號）

    總共取出共14個古銅錢，讓醫生跟飼主十分震驚。（圖擷取自頭條號）

  • 醫生提醒若是發現寵物有異常反應，都應該就醫檢查，切勿延誤就醫。（圖擷取自頭條號）

    醫生提醒若是發現寵物有異常反應，都應該就醫檢查，切勿延誤就醫。（圖擷取自頭條號）

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相關關鍵字： 中國 哈士奇 搜奇 蒐奇 趣聞 銅錢 頭條號
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標題：尋寶? 哈士奇食慾不振 檢查竟滿肚古銅錢


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