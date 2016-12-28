尋寶? 哈士奇食慾不振 檢查竟滿肚古銅錢

2016-12-28 19:54

〔即時新聞／綜合報導〕中國一隻哈士奇日前被飼主發現突然食慾不振，送醫檢查卻發現身體內都是古銅錢，讓飼主大吃一驚。

根據中國網媒《頭條號》，一隻哈士奇「球球」剛搬新家到了新環境，卻總是懶懶的也吃不下東西，一到醫院檢查發現，竟然牠的肚子都是一堆圓形古銅錢。

這樣的畫面讓醫生跟飼主都嚇了一跳，也讓醫生花了2小時才取出所有銅錢，總共14個銅錢，飼主除了疑惑到底在哪裡吃下這些銅錢的，更是覺得好笑又心疼。醫生也提醒，寵物常愛亂吃東西，飼主一定要將雜物收好，也要注意牠們是否有食慾不振等異常現象。

不少網友看見後也紛紛表示，「難道是尋寶狗嗎？」、「是家裡的還是外面的！？」、「真是貪吃！」、「要不要去鑑定一下那些銅錢？」。