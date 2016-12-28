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牆壁下面為何要漆成咖啡色？ 原來是為了這個…

2016-12-28  19:24

〔即時新聞／綜合報導〕為何許多人家裡的牆壁並非全白，下方常會有一塊漆成咖啡色呢？有民眾在臉書PO圖發問，結果引來網友專業解答，被其他人稱讚專業回答根本是「牆壁系」。

有民眾26日在《爆廢公社》發文詢問，「為什麼牆壁最下面是咖啡色的，而不是整面全白」？結果有網友不到5分鐘就在底下回答說是為了做出類似「踢腳板」的功能，漆成深色是為了防止鞋子碰觸牆壁時留下髒污的痕跡，有些師傅會用日文唸成HaBaKi，主要是為了好清理。這番解答立刻引來其他網友稱讚根本是「牆壁系」。

其實這項問題在PTT及網路上過去也曾有人提問，許多網友除了會回應就是「踢腳板」，也有網友曾說，也是讓櫃子在擺的時候不會直接碰到牆壁。但在《爆廢公社》的該則貼文底下，也有網友認為，牆壁下方的區塊突出，會很容易積灰塵，且櫃子不能靠牆讓他很困擾。部分網友則是笑稱，下方漆成咖啡色是為了讓你找不到蟑螂，才能讓你買他們家的滅蟑藥，也有人聲稱做成漸層是一種潮流。甚至有網友說，在失火的時候要留意低於那個區塊，才能呼吸新鮮空氣、避免嗆傷，讓其他網友邊看邊捧腹。

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  • 有民眾在網路發文詢問，「為什麼牆壁最下面是咖啡色的，而不是整面全白」？（圖擷自爆廢公社）

    有民眾在網路發文詢問，「為什麼牆壁最下面是咖啡色的，而不是整面全白」？（圖擷自爆廢公社）

  • 部分網友笑稱，在失火的時候要留意低於那個區塊，才能呼吸新鮮空氣、避免嗆傷，讓其他網友邊看邊捧腹。（圖擷自爆廢公社）

    部分網友笑稱，在失火的時候要留意低於那個區塊，才能呼吸新鮮空氣、避免嗆傷，讓其他網友邊看邊捧腹。（圖擷自爆廢公社）

  • 部分網友笑稱，下方漆成咖啡色是為了讓你找不到蟑螂，才能讓你買他們家的滅蟑藥，也有人聲稱做成漸層是一種潮流。（圖擷自爆廢公社）

    部分網友笑稱，下方漆成咖啡色是為了讓你找不到蟑螂，才能讓你買他們家的滅蟑藥，也有人聲稱做成漸層是一種潮流。（圖擷自爆廢公社）

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