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新一代食品創新產品 靜宜大學三連霸

2016-12-28  18:06

〔記者歐素美／台中報導〕靜宜大學食品營養學系參加今年「台灣食品產業新一代創新產品競賽」，以「爺奶棒棒」作品勇奪全國第一名，「膨發地瓜脆餅-甜心薯」則榮獲佳作，靜宜大學從2014年參賽後已連續3年奪冠，創下三連霸的歷史紀錄。

台灣食品科學技術學會舉辦「台灣食品產業新一代創新產品競賽」，今年以符合高齡消費族群需求，並具台灣本土特色的加工食品為主題。靜宜大學食營系大四學生黎芳洵、謝宇萱及黃思璇以「爺奶棒棒」勇奪第一名；林晏竹及許嘉馨則以「膨發地瓜脆餅-甜心薯」榮獲佳作。

「爺奶棒棒」指導老師王培銘表示，參賽學生在開發產品前，即先了解銀髮族的需求，並於沙鹿社區發展協會舉辦試吃活動，在實際訪查社區老人及家中長輩過程中，得知銀髮族非常想念過去熟悉的食材與零食，但因牙齒不好，想吃蜜地瓜、花生糖及麥芽糖餅等卻吃不了，不免感嘆市面上缺乏專為銀髮族開發的休閒食品。

學生於是將糙米、黑米及紅薏仁擠壓膨發成穀物棒，再經適當比例調配，讓穀物棒吃起來「脆而不硬」，入口無需咀嚼，與唾液混合即可軟化，有利於吞嚥等，外表並裹覆黃肉番薯、紫心番薯及巧克力醬等多元口味，天然顏色鮮豔誘人，也可增進老人食慾。

「膨發地瓜脆餅-甜心薯」指導老師張永和指出，學生發現銀髮族膳食纖維攝取不足，因此一改過去地瓜乾燥膨發手法，採用切片直接膨發，並不斷嘗試以鬆餅機、蛋糕機等器材膨發，成功調整出適合老年人食用的脆硬度，大幅增加膳食纖維的含量，又避免高溫油炸，符合均衡飲食的原則。

食營系四年級學生謝宇萱說，產品製造過程遇到最大的困難，是找出膨發穀物棒、糙米、紅薏仁、黑米的適當調配比例，讓銀髮族食用時可以入口即化，他們做了多次調整及試吃，最後才找到完美比例，成為產品最大特色。

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  • 靜宜大學食品營養學系參加「台灣食品產業新一代創新產品競賽」，創下三連霸紀錄。（記者歐素美攝）

    靜宜大學食品營養學系參加「台灣食品產業新一代創新產品競賽」，創下三連霸紀錄。（記者歐素美攝）

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標題：新一代食品創新產品 靜宜大學三連霸


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