2個月削掉90斤柳丁 蕭伃晴練出技藝金手獎

2016-12-28 17:52

〔記者蘇孟娟／台中報導〕台中市新民高中學生挑戰全國高中學生技藝競賽獲4座金手獎，其中，餐飲服務類的蕭伃晴2個月內削掉約90斤的柳丁類水果，練到手都長繭，抱回金手獎，開心直說，努力值得了。

蕭伃晴高二起擔任學校外派選手助理，當時看到學長姊為全國賽苦練倍感佩服，決定也要見賢思齊，高三也獲選代表學校出賽，為讓自己技藝進步，蕭伃晴苦練尋求突破，其中一項切水果技巧，她在賽前兩個月天天不間斷練習，從運刀不順，練到能快速切割，每天至少削10顆柳丁或香吉士，練掉近90斤的水果，削到手長繭也不以為苦，奪下餐飲服務類第4名及金手獎，讓她說辛苦真的值得了。

至於獲網頁設計金手獎的賴奕伶，因愛畫畫也對網頁設計倍感興趣，代表學校出賽時因大會限制使用軟體，原本慣用的軟體無法使用，為學新軟體應用吃足苦頭，一度想放棄，在母親及教師鼓勵下，她熟練新軟體應用，在大賽獲金手獎後，最慶幸自己堅持到底。

獲工業電子類金手獎的賴昭旭，比賽時須設計出類似加油的測量錶及語音系統，他在比賽時語音系統始終無法發出聲音，幸好在時間結束前終於找到問題，及時修正，抱回金手獎。

至於獲會計資訊金手獎的陳銘恩有粗心的毛病，往往起頭出錯後續題目就兵敗如山倒，老師訓練他一出錯就要寫紀錄表，讓他自己倒帶找出錯之處，讓他逼自己每一個步驟都要細心，也成功獲金手獎肯定。