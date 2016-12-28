| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
寶寶焦慮躁動 罪魁禍首竟是過敏！ 對抗濕冷天 防水刷毛褲熱賣
 首頁 > 生活

曾文家商廣告科成果展 創意的夢想藍圖

2016-12-28  18:17

〔記者楊金城／台南報導〕台南麻豆國立曾文家商今天舉辦廣告科畢業成果展「點創」，代表「點亮」「創意的夢想藍圖」之意，以「文創」概念，結合學校學習及生活意涵，發揮學生的巧思，創作實用又有創意的廣告行銷設計，令人眼睛為之一亮，獲得讚許。

由三年級廣告科46位學生參展，推出10組作品，展出包括微電影創作、公仔設計、包裝設計、神像公仔、麵包店vi設計創作、夜光圖設計、RPG遊戲、兒童教材拼圖、狗兒拾便袋、兒童繪本等10項創意主題的文創商品、作品。

校長陳藝昕說，此次廣告科畢業成果展由學生費時近4個月努力創作，展出作品多元，充滿巧思，每一個文創主題，都是學生們費盡心思的創作結晶，為3年所學在成果展中作出最精彩的表演，果然是佳評如潮。

廣告科指導老師鄭夙雅、洪嘉南老師也對學生表現讚不絕口，最後成果展評比第一名小組是謝佳倪、黃心妍，謝佳倪最近也剛獲得全國貼圖比賽銀牌獎和國際獎。

廣告
  • 學生展創意。（記者楊金城攝）

    學生展創意。（記者楊金城攝）

  • 曾商廣告科畢業成果展。（記者楊金城攝）

    曾商廣告科畢業成果展。（記者楊金城攝）

  • 曾文家商今天舉辦廣告科畢業成果展「點創」，校長陳藝昕（中）讚許學生表現。（記者楊金城攝）

    曾文家商今天舉辦廣告科畢業成果展「點創」，校長陳藝昕（中）讚許學生表現。（記者楊金城攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 廣告科 曾文家商 畢業成果展
相關新聞
Top
生活‧本日最多瀏覽
» 更多生活新聞
生活‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
便當菜✤台式章魚燒
珊瑚芙蓉煲
蒜蓉辣椒醬DIY
家用筷子這麼多種？
轉寄

標題：曾文家商廣告科成果展 創意的夢想藍圖


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2016年12月28日‧星期三‧丙申年冬月卅
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2016 The Liberty Times. All Rights Reserved.