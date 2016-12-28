曾文家商廣告科成果展 創意的夢想藍圖

2016-12-28 18:17

〔記者楊金城／台南報導〕台南麻豆國立曾文家商今天舉辦廣告科畢業成果展「點創」，代表「點亮」「創意的夢想藍圖」之意，以「文創」概念，結合學校學習及生活意涵，發揮學生的巧思，創作實用又有創意的廣告行銷設計，令人眼睛為之一亮，獲得讚許。

由三年級廣告科46位學生參展，推出10組作品，展出包括微電影創作、公仔設計、包裝設計、神像公仔、麵包店vi設計創作、夜光圖設計、RPG遊戲、兒童教材拼圖、狗兒拾便袋、兒童繪本等10項創意主題的文創商品、作品。

校長陳藝昕說，此次廣告科畢業成果展由學生費時近4個月努力創作，展出作品多元，充滿巧思，每一個文創主題，都是學生們費盡心思的創作結晶，為3年所學在成果展中作出最精彩的表演，果然是佳評如潮。

廣告科指導老師鄭夙雅、洪嘉南老師也對學生表現讚不絕口，最後成果展評比第一名小組是謝佳倪、黃心妍，謝佳倪最近也剛獲得全國貼圖比賽銀牌獎和國際獎。