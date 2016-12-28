沒有聲音的「縣長爸」 當了40年清掃志工少人識

2016-12-28 17:58

〔記者顏宏駿／彰化報導〕彰化縣長魏明谷有一個經營「柑仔店」的爸爸魏滄郎，2年前魏就職典禮上，爸爸最大的煩惱是沒有西裝穿，如今2年過去了，「縣長爸」仍堅守著小小的柑仔店，倒是「奇怪」的客人變多了，有人會來掃貨，有人會載他四處逛，最困擾他的是紅白帖爆增，雖然知道對方只要「縣長爸」去露個臉，但魏滄郎總會多少包一點意思意思，曾經一個月付了好幾萬的紅白包，但這些事魏爸從來不讓魏明谷知道。

魏滄郎跟二兒子（魏明谷胞弟）住在埔心鄉，守著小小的柑仔店，埔心鄉長張乘瑜說，台灣地方政壇總少不了「親人干政」的陋習，但魏明谷從未有這樣的煩惱，夫人劉慧如只專注於社會弱勢的服務，縣長爸更低調到不行，連地方村里的選舉事務都不會涉入，何況縣政事務。

今天冷氣團來襲，魏滄郎忍著15度的低溫，在細雨中騎著20年車齡的機車，從埔心鄉到員林市縣議員陳秋蓉服務處，只為了遞送縣民的一件陳情案。

魏滄郎說，兒子當縣長後，有一陣子店裡來了很多奇奇怪怪的客人，有人連續好幾天熱心地來跟他聊天，然後再以「出遊」為名，載他到各政府機關跟首長坐坐，後來是魏明谷提醒，他才驚覺「怎麼政治那麼複雜，人跟人相交，就是深情重義啊！」

魏滄郎又說，也曾經有人來店裡「掃貨」，買了一大堆東西，然後拜託他幫忙引見縣長，他後來學聰明了，以「你找某某議員，不然我幫你送陳情書給議員」回應。

他說，「兒子每天操煩的公務已經夠多了，我怎麼可能再煩他，因為來我這裡走不通，那些有所求的人就不來了」，但最扯的有一男子，老婆跟人跑了，竟跑來找他，要他馬上打電話給縣長，大吼大叫，真是不講理，其實，他只要一通電話打到派出所就解決，但他認為沒必要，「這種小事，我自己就可處理」。

魏滄郎表示，兒子當縣長後，每個月寄給他的紅白帖變多了，儘管對方交待，「只要縣長爸在喜宴上露個臉就好了」，但鄉下人接到紅白帖，哪有不包的？因此曾經一個月包了好幾萬元，這事他根本不敢跟縣長講，後來他的原則是，除非是親戚，否則他不包紅包，至於白帖，他會儘量出席。

縣議員陳秋蓉說，魏爸絕對是台灣政壇「脾氣最好的縣長爸」，從未看他生氣過，擔任清掃志工更是數十年來如一日，每天到家後方的土地公廟打掃，每個月更騎著機車到社頭清水岩寺打掃，魏爸已掃了40年，至今沒有幾人知道，眼前的「掃地客」就是「縣長爸」。