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嘉明湖明年1/5到3/31 靜山3個月

台東林管處明年1/5日起將對嘉明湖靜山。（記者黃明堂翻攝）

2016-12-28  17:27

［記者黃明堂／台東報導］台東林管處為讓嘉明湖國家步道自然生態與野生動物休養生息，公告明年1月5日至3月31日為靜山期，國家步道及沿途向陽山屋、嘉明湖山屋及嘉明湖營地將全線封閉，並暫停山屋及當日往返等各項申請；另位於向陽森林遊樂區旁的向陽營地則正常開放，提供申請。

林管處表示，往年嘉明湖國家步道之遊客人數密集於假日進入，對生態環境造成衝擊，今年因進行遊客總量管制，每日核准開放176人進入，雖已分散遊客對環境衝擊，但垃圾量卻未減少。

林管處於1至3月靜山期間將請山屋清潔團隊針對步道及山屋周邊垃圾進行徹底清除，以杜絕台灣黑熊對人類食物的依賴。

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標題：嘉明湖明年1/5到3/31 靜山3個月


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