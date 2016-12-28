桃園市表揚績優企業 25家獲獎

2016-12-28 17:56

［記者謝武雄／桃園報導］桃園市政府今天舉行「第十屆桃園市績優企業表揚」，市長鄭文燦頒獎給25家得獎企業，其中，禾聯碩、台灣房屋、泰豐輪胎、歐萊德等4家公司已經四度獲獎，堪稱常勝軍，其中，禾聯碩以「HERAN」打響品牌，公司堅持不外移，只聘用本國勞工，是最道地的本土企業。

今年的績優企業卓越獎共分成五大類型，分別是「長青企業」、「創新企業」、「環保循環」、「服務品質」、「青年創業」等5大類，每類選出五家得獎的廠商，除了禾聯碩等4家公司是4度獲獎外，台益豐、和成欣業、采盟、祥儀企業、乾唐軒美術工藝、興采實業則是3度獲獎，其中，台益豐公司董事長秦嘉鴻親自到場領獎，鄭文燦也介紹他是剛出爐的總統府國策顧問，也獲得現場熱烈掌聲。

4度獲獎的企業除禾聯碩外，台灣房屋則是桃園起家的全國知名房仲品牌；泰豐輪胎更是60多年老字號輪胎工廠，並以飛達輪胎打響名號；歐萊德生產洗髮精，全部使用綠色素材，還獲得德國紅點、iF設計大獎。