105年司法特考二、三試暨國安特考 12月29日放榜
2016-12-28 18:07
考選部今天表示，105年公務人員特種考試司法人員考試三等考試第二試、第三試錄取人員名單，定於105年12月29日下午3時在考選部國家考場公告欄榜示。（資料照，記者王敏為攝）
〔記者陳炳宏／台北報導〕考選部今天表示，105年公務人員特種考試司法人員考試三等考試第二試、第三試、法務部調查局調查人員、國家安全局國家安全情報人員及海岸巡防人員考試第三試錄取人員名單，定於105年12月29日下午3時在考選部國家考場公告欄榜示。
考選部指出，該4項考試共錄取264人，其中司法人員考試三等考試78名，調查人員考試三等考試106名、四等考試14名，國家安全情報人員考試25名，海岸巡防人員考試41名。
該4項考試成績及結果通知書將於榜示後3日內寄發，應考人可利用考選部全球資訊網或電話語音（代表號碼02-22363676）查榜，惟電子榜單因榜示之後，方能正式確定，作業時間約需20分鐘。另應考人如欲複查成績，應在榜示之次日起10日內（105年12月30日起至106年1月9日下午5時止），登入考選部國家考試網路報名資訊系統，點選「申請複查成績」，填具申請複查成績相關資料，繳納費用後始完成申請程序，並以一次為限（系統送出申請後，不得修改或刪除），逾期申請或未依限繳費者，不予受理。
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