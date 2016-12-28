北市跨年清潔「熊讚」 學生義工助宣導
2016-12-28 17:56
再過幾天就要瘋跨年，台北市環保局今年發起「2017環保跨年清潔熊讚」活動。（資料照，記者張嘉明攝）
〔記者張議晨／台北報導〕再過幾天就要瘋跨年，台北市環保局今年發起「2017環保跨年清潔熊讚」活動，宣導民眾落實「垃圾不落地」、「使用環保餐具」、「隨身帶環保杯」、「牽手搭捷運」及「垃圾全分類」。除了出動831名清潔人力外，另號召1300位學生義工，響應跨年環保行動 ，維持狂歡活動後的市容清潔。
北市2016跨年活動湧入數十萬人迎接今年，清出12.35公噸一般垃圾及5.85公噸資源回收量，靠著800名清潔人員及學生義工在跨年活動前、中、後3階段呼籲、宣導與協助下，順利在跨年活動結束後1小時內，恢復台北市容整潔。
環保局表示，每年跨年活動府前廣場都會湧入大量人潮，跨年當天除動員環保局清潔人力外，特別結合五大台北市紅十字會、各大專院校崇德社、臺灣各大學聯盟、環保星勢力志工隊及景文高中等共1300多名學生義工，當天學生義工們也會在市府周邊各捷運出入口及活動會場，一起協助維持環境整潔，並收集民眾手上的垃圾。
環保局科長蔡清村表示，為維持環境清潔，會場周邊與捷運出入口附近將設置66組計264個大型垃圾桶，煙火結束後則設置74個太空包垃圾袋及加派垃圾車收運，也呼籲跨年民眾共同響應，締造最乾淨、快樂的臺北跨年夜。
廣告
看更多！請加入自由時報粉絲團
生活‧本日最多瀏覽
- 正名新規定！明年起不純還稱巧克力最高罰400萬
- 面試時解決公司弱點卻未被錄取！ 網友：能力太好別留台灣
- 新竹榮總溢發5千萬獎勵金 回不來了
- 大學生在特教學校創作 美化又活用
- 霸氣！她請生理假被質疑 「裝血月亮杯」送老闆
生活‧即時新聞
網友回應
熱門新聞
- （影音）子瑜登世界百大美女第8 NANA稱霸2年退居第3
- 國民黨風暴擴大 洪秀柱脫掉假髮道歉
- 陶藝雙年展最後一週 送帆布袋
- 當車手被抓 獨子與爸媽上吊3死
- 獨家》世大運開幕求完美 卻爆電力不夠用
- 阿龐游泳抗癌 養生甩肉10公斤
- （影音）求愛戒指拿這個出來 王心恬就嫁了
- 護江蕙害警「豬八戒照鏡子」？傳他下指導棋
- 低收老夫婦遭撞斃 公所募善款
- 為Jolin抱不平... 閨密怒爆分手內幕！
- 小禎才放閃謝「老公」 李進良被爆疑扶正小模
- 習近平撤換張志軍 沙海林接掌國台辦
- 前夫再婚小9歲上班族 方文琳：我已找到最好的自己
- 50歲周海媚自認「沒錢沒男人」 享受單身
- 林書豪再度傷退 今日轉播與賽事預告
- 日職》改披巨人戰袍 陽岱鋼最期待對戰老東家
- 義大跨年煙火 10萬人潮考驗交管
- 反駁異動傳聞 林全︰ 我不會走
- 5歲喪父 新住民之子勤學上台大
- 7點沒警察了？新北女學生夜歸遇怪男糾纏
- VR玩雲霄飛車 鳳商學生尖叫
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 Most favor ‘president of Taiwan’: poll
- 12/28重要財經新聞一覽
- 阿Ken公器私用 上節目順便開把女諮商師
- 台灣尋求競爭力 施振榮開的處方是這味
- 這是什麼光？豬排買回家 半夜竟成「夜明豬」
- 謝忻新年想登高 自備威而鋼
- 北農新合約 加收使用費3600萬
- 胡志強告洋狀 黨產會：與主流民意差距太大
- 國民黨工領不到薪水 自救會求大老硬起來
- 連10貶！ 新台幣創近半年新低
- 陳美鳳大跳戀舞 被讚可愛喜送萬元紅包
- 捷運站內隨機傷人 林姓嫌犯今遭起訴
- 韓團SF9將來台 點名見吳克群
- 綠委質疑柯P太省錢 世大運恐辦成「市大運」
- 懷孕或提前退休？塞爾維亞美女伊凡即將宣佈答案
- 先奪美職60勝 再搶美日百勝╱殷仔明年新目標
- 曾經交往法拉利姐 許東華：她上空我都不想看
- 12件地景藝術 嘉縣開創作展
- 莉亞公主驟逝 《星戰8 》成遺作
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：北市跨年清潔「熊讚」 學生義工助宣導
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分