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北市跨年清潔「熊讚」 學生義工助宣導

再過幾天就要瘋跨年，台北市環保局今年發起「2017環保跨年清潔熊讚」活動。（資料照，記者張嘉明攝）

2016-12-28  17:56

〔記者張議晨／台北報導〕再過幾天就要瘋跨年，台北市環保局今年發起「2017環保跨年清潔熊讚」活動，宣導民眾落實「垃圾不落地」、「使用環保餐具」、「隨身帶環保杯」、「牽手搭捷運」及「垃圾全分類」。除了出動831名清潔人力外，另號召1300位學生義工，響應跨年環保行動 ，維持狂歡活動後的市容清潔。

北市2016跨年活動湧入數十萬人迎接今年，清出12.35公噸一般垃圾及5.85公噸資源回收量，靠著800名清潔人員及學生義工在跨年活動前、中、後3階段呼籲、宣導與協助下，順利在跨年活動結束後1小時內，恢復台北市容整潔。

環保局表示，每年跨年活動府前廣場都會湧入大量人潮，跨年當天除動員環保局清潔人力外，特別結合五大台北市紅十字會、各大專院校崇德社、臺灣各大學聯盟、環保星勢力志工隊及景文高中等共1300多名學生義工，當天學生義工們也會在市府周邊各捷運出入口及活動會場，一起協助維持環境整潔，並收集民眾手上的垃圾。

環保局科長蔡清村表示，為維持環境清潔，會場周邊與捷運出入口附近將設置66組計264個大型垃圾桶，煙火結束後則設置74個太空包垃圾袋及加派垃圾車收運，也呼籲跨年民眾共同響應，締造最乾淨、快樂的臺北跨年夜。

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標題：北市跨年清潔「熊讚」 學生義工助宣導


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