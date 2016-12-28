元旦連假 台鐵台東增開5245車次北上

2016-12-28 17:31

［記者黃明堂／台東報導］台東立委劉櫂豪表示，106年元旦3天連假，許多旅客都安排到東部觀賞106年第一道曙光，為了加強連假最後日疏運，他已向台鐵爭取台東往台北5245車次太魯閣號，該車次預計15：50從台東出發，20：36到達台北。

劉櫂豪表示，元旦適逢週末有3天連假，到東海岸觀賞新年度第一道曙光的遊客較以往更多，為了東部鄉親的疏運，他持續要求台鐵局增開實名制加班車，幫助鄉親優先疏運。但許多鄉親在連假最後一天訂不到回程的座位，因此特要求台鐵局再增加運能協助疏運。

台鐵局經研議後，特調度1列次太魯閣號5245車次，預計1月2日15：50從台東發車，經關山、池上、玉里等站，於20：36時到達台北。