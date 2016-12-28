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元旦連續假期 郵政照常投遞快捷郵件

元旦連續假期即將到來，郵政照常投遞快捷郵件。（資料照，記者簡榮豐攝）

2016-12-28  17:23

〔記者甘芝萁／台北報導〕元旦連續假期即將到來，郵政照常投遞快捷郵件。中華郵政表示，自105年12月31日及106年1月1日至1月2日元旦連續假期，各地郵局營業時間如下，原星期六有營業之郵局於105年12月31日（星期六）仍照常營業，106年1月1日至1月2日各局一律停止營業。

至投入信筒（箱）郵件，除105年12月31日限時郵件照常收攬外，其餘郵件停止收攬；惟為應顧客需求，105年12月31日至106年1月2日期間仍照常投遞快捷郵件，全台20處郵局郵務科（快捷股）及駐有守衛或保全之郵局郵務股，均開放收寄國內、國際快捷郵件；台北郵件處理中心航郵科國際快捷郵件股及空運股（地址：桃園市大園區航勤北路18號）提供收寄國際快捷郵件服務，歡迎多加利用。

另各地郵局附設之自動櫃員機、開放式信箱間以及自助郵局，仍提供每日24小時用郵服務。

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標題：元旦連續假期 郵政照常投遞快捷郵件


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