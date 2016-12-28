希望入學 蘭女賴麗珍錄取台大歷史系
2016-12-28 17:21
［記者林敬倫／宜蘭報導］國立蘭陽女中高3學生賴麗珍，入選台大希望計畫，順利錄取台大歷史系，成為蘭女106學年首位台大生，由於喜歡歷史，針對新竹光復高中的「納粹」事件她表示，老師應教導學生認真看待慘痛的歷史事件，避免在歷史洪流中重蹈覆轍。
台大希望計畫開放全台高中推薦1名屬新住民、低收入戶或特殊際遇家庭的學生，申請進入台大就讀，在近500名申請學生中，只錄取30名，賴麗珍靠著新住民的身分、優異的在校成績及對歷史研究的熱忱脫穎而出。
賴麗珍的父親70多歲，平常打零工維生，母親則來自中國廣東，於園藝店工作，是家中的經濟支柱，賴還有一名妹妹同樣在蘭陽女中就讀，家中不富裕，她平常也會到餐廳打工，協助家計。
由於母親平時常對她說小時候在中國的生活，加上平常愛看文史介紹的節目，漸漸地對歷史產生興趣，開始到圖書館閱讀相關文史資料，曾經也以母親的成長經驗為題材，寫了篇名為「回憶夢」的短篇小說，在校內文薈獎得到第2名。
此外，就讀高中期間，賴麗珍還參加校內人文行動考察課程，完成了關於宜蘭市媽祖廟的調查報告，也投稿了口述歷史比賽，以童養媳的故事為主題，實際拜訪住在家中隔壁的童養媳婆婆，將阿婆年幼到進入夫家的故事記錄下來。
「話說完了就是歷史！」賴麗珍表示，對她而言生活中充滿了歷史，只是很少被實際記錄下來，未來進入大學後，可能會從事歷史研究，也可能擔任教職，投入相關工作，讓更多人明白歷史的重要性。
談到新竹光復高中的「納粹」事件，賴麗珍說，嚴肅的歷史事件不該以遊戲的方式呈現，老師應該教育學生，以更認真的看待，用嚴肅的態度釐清事件的脈絡，了解背後的意義。
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