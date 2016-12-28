雲科大設計在地扎根 成品實用性高

「牡蠣養殖新型浮具」，既環保又能減輕蚵農放養及採收時的負擔。（記者詹士弘攝）

2016-12-28 17:04

〔記者詹士弘／雲林報導〕雲科大學師生展現強大創造能力，作品以解決地方需求為導向，不論是可替代保麗龍污染的「牡蠣養殖新型浮具」、創造環境友善空間的「STANDOUT」階梯止滑照明裝置、或因應高齡化社會的「BATH CHAIR」整合性浴缸，都充分展現在地深耕的設計軟實力。

雲科大設計實力屢在國際競賽中獲得肯定，師生作品更多從解決地方需求開始發想，如工設系許姿屏針對高齡者沐浴需求，設計出「BATH CHAIR」，結合沐浴椅與軟質收納浴缸，可滿足高齡者沐浴與泡澡的雙重需求，浴缸可拆解組合，免去長輩跨越沐缸時可能絆倒受傷，可提升高齡者自我照顧能力。

工設系老師張景旭研發的「STANDOUT」階梯止滑照明裝置，可裝設在戶外空間、針對天橋、人行地下道等公共設施的樓梯，透過太陽能發電作為電力源來，除有照明與止滑的功能外，提升夜間與雨天時上下樓梯時的安全；夜間以感應方式提供照明，無人通行時不亮燈，可減少環境光害。

雲嘉地區牡蠣養殖業發達，傳統的蚵架多採用保麗龍以提升蚵棚浮力，但因結構脆弱，常在颱風中遭到摧毀，碎裂的保麗龍與殘存的竹竿，常成為沿海環境污染源，工設系曾子祐與李權恩設計的「牡蠣養殖新型浮具」，以可伸縮式聚氨酯取代保麗龍，不僅強化蚵棚結構，且耐用性高，並可藉由升降裝置減輕蚵農放養及採收時的負擔。

雲科大表示，師生的設計在國際比賽中都能拿下大獎，不僅創意十足，而且實用性高，歡迎廠商共同合作量產，一起創造出更具經濟價值的商品。