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台大希望入學放榜 中興高中簡揚開錄取台大機工系

2016-12-28  16:56

〔記者陳鳳麗／南投報導〕台大「希望入學」招生計畫，只甄選30人，國立中興高中學生簡揚開獲錄取該校機械工程系，成為106學年度首批上台大的高三生，也是中興高中首位錄取台大機械工程系的學生。

簡揚開是中興高中自然科學班學生，家境並不好，導師陳相如幫他爭取獎助學金，還曾幫他代墊學費，簡揚開把對老師的感恩心情，化為努力上進和服務社會的力量，參加志工社2年多，長時間到創世草屯分院服務，也為中興耆老服務，高一時還曾默默地幫脊椎受傷的同學背書包提袋子半年，讓同學和其家長感謝至今。

他的數理科實力強，物理全年級排名1%，數學排名2%，他說：「要用功念書考上好大學，將來找到工作，才能分擔父親的辛勞。」

簡揚開原本不敢報名台大的「希望入學」招生，認為自己不可能甄選上，報名最後一天導師陳相如一再鼓勵，他才準備書面資料。資料送出後，他便繼續準備學測，昨下午被通知錄取台大機械工程系，他笑稱：「以為是做夢」。

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  • 愛當志工助人的中興高中簡揚開，錄取台大機械工程系難掩興奮之情。（記者陳鳳麗攝）

    愛當志工助人的中興高中簡揚開，錄取台大機械工程系難掩興奮之情。（記者陳鳳麗攝）

  • 中興高中簡揚開（右2）錄取台大機械工程系，校長王延煌（右1）、導師陳相如（左2）和教務主任張甄珍（左1）開心不已。（記者陳鳳麗攝）

    中興高中簡揚開（右2）錄取台大機械工程系，校長王延煌（右1）、導師陳相如（左2）和教務主任張甄珍（左1）開心不已。（記者陳鳳麗攝）

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