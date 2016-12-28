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錢母魅力勝寒冬 紫南宮元旦發放已見排隊人潮

南投縣竹山鎮紫南宮管理委員會發放雨衣、暖暖包及熱騰騰包子，給在寒風細雨中等候領錢母的信眾。（記者謝介裕攝）

2016-12-28  17:01

〔記者謝介裕／南投報導〕錢母魅力無法擋﹗南投縣竹山鎮紫南宮在明年元旦將辦理「雞」年首波招財錢母發送活動，今日天氣又冷又濕，但卻已經開始出現排隊人潮，令廟方十分感動，遂決定加碼送「猴」年錢母，但限量2000名，遊戲規則是完成3D彩繪拍照打卡上傳網路，讓信眾有機會1次同時拿到「猴」年與「雞」年2種錢母。

今日寒流發威且陰雨綿綿，紫南宮管理委員會一見許多信眾忍著寒風、細雨，提前排隊等候領取錢母，除了致贈簡易式雨衣保暖遮雨以外，也分發熱騰騰包子、暖暖包等物品，代替供奉的主神土地公及土地婆，向信眾表達關懷的心意。

目前排隊的民眾以來自中部縣市居多，也不乏遠從台北、桃園而來，坊間傳聞排隊在前2000名的人，都可拿到精裝套幣錢母，而非單一的銀色錢母，極可能是排隊人潮提早湧現的原因之一。

紫南宮管理委員會主委莊秋安指出，依往年慣例，元旦當天只發放新年錢母，換言之，迎「雞」年送走「猴」年之際，猴年錢母也將成為絕響，惟因許多信眾反映尚未取得猴年錢母，廟方才決定打破慣例，並推出金雞、鯉魚等3D彩繪拍照打卡上傳送錢母的活動，因庫存量有限，所以前2000名才有機會獲得「猴」年精裝套幣錢母一組，並非「雞」年錢母，希望外界勿搞混。

至於「雞」年錢母發送活動，廟方則秉持「韓信點兵、多多益善」原則，元旦當天上午9時以前排隊的人，絕對可領到錢母。

紫南宮「雞」年錢母分為金、銀2色與精裝版本，正面為土地公神像，背面則從猴年猴子推著滿載金銀財寶的推車，變成公雞、母雞帶著小雞及雞蛋，象徵生生不息，加上是非賣品又具祈福之意，也是錢母歷久不衰的主因。

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  • 南投縣竹山鎮紫南宮前已有等候領取錢母的排隊人潮，今天寒流發威，管理委員會特別發放雨衣、暖暖包及熱騰騰包子，讓信眾暖身暖心。（記者謝介裕攝）

    南投縣竹山鎮紫南宮前已有等候領取錢母的排隊人潮，今天寒流發威，管理委員會特別發放雨衣、暖暖包及熱騰騰包子，讓信眾暖身暖心。（記者謝介裕攝）

  • 南投縣竹山鎮紫南宮「雞」年錢母是公雞、母雞帶小雞，象徵生生不息之意。（記者謝介裕攝）

    南投縣竹山鎮紫南宮「雞」年錢母是公雞、母雞帶小雞，象徵生生不息之意。（記者謝介裕攝）

  • 南投縣竹山鎮紫南宮「猴」年錢母是金猴推車的圖案。（記者謝介裕攝）

    南投縣竹山鎮紫南宮「猴」年錢母是金猴推車的圖案。（記者謝介裕攝）

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