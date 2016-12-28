幫助偏鄉弱勢 樹德企業成立食物銀行

樹德企業與紅十字會台中市支會食物銀行合作，成立樹德食物銀行。（記者何宗翰攝）

2016-12-28 16:52

〔記者何宗翰／烏日報導〕台中市烏日區樹德企業今天與紅十字會台中市支會食物銀行合作，成立樹德食物銀行，首波食物募集行動於十二月啟動，由公司動員北中南全體員工，捐贈乾糧與日常用品，希望協助弱勢家庭與偏鄉孩童，度過一個溫飽的新年。

活動發起人樹德企業福委會副主委蕭苡臻表示，環保署統計，台灣一年丟棄超過275萬噸糧食，相當於每人每年浪費120公斤，丟棄的食物可以幫助26萬低收入戶吃上20年；自己就讀國小三年級孩子的班上同學，也時常將食物吃一口就丟棄，為了教導孩子不浪費，開始在班級中推廣食物銀行的理念，在班上產生不小迴響。

蕭苡臻將食物銀行的理念帶到公司當中，樹德企業也主動和紅十字會台中市支會食物銀行合作，成立樹德食物銀行，邀請公司內部200多名員工捐出家中多餘的食物與日常用品，希望藉著這次活動，拋磚引玉，邀請台灣更多的企業、公司響應，讓台灣不再有飢餓。

台灣食物銀行聯合會籌備會主委陳玠甫說，食物銀行過去有企業捐出公司的產品，或是購買物資、捐款等，樹德公司是台灣第一家企業成立食物銀行，請員工把物資拿到公司，匯集後再捐出，希望未來其他企業跟進，推廣「公司即食物銀行」的觀念。