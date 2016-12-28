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「順天堂」產品微生物超標 全數下架銷毀

2016-12-28  17:05

〔即時新聞／綜合報導〕有民眾向媒體爆料指出，知名中藥大廠「順天堂」生產的產品遭台南市衛生局驗出微生物指數超標，衛福部中醫藥司今表示，這批「劣藥」的產地為新北市，市面的179瓶商品已在近日被全數下架、回收銷毀。

《蘋果》報導，「順天堂」所生產的「順天堂柴陷湯濃縮顆粒」日前被驗出「耗氧性微生物總數」指數超標，中醫藥司副司長高文惠指出，中醫藥司會不定期委託地方衛生局進行稽查，該產品確定違規後，地方衛生局已要求業者立即下架、回收、不准販售。

高文惠提到，該產品為處方用藥，需有醫師處方才可取得，市面數量不多，產地則是在新北市，新北市衛生局已在12月26日將市面共179瓶商品全數下架、銷毀。

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  • 知名中藥大廠「順天堂」生產的「順天堂柴陷湯濃縮顆粒」遭驗出微生物指數超標，市面的179瓶商品已在近日被全數下架、回收銷毀。（圖擷自「順天堂」網站）

    知名中藥大廠「順天堂」生產的「順天堂柴陷湯濃縮顆粒」遭驗出微生物指數超標，市面的179瓶商品已在近日被全數下架、回收銷毀。（圖擷自「順天堂」網站）

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