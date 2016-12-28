「按摩椅能跟主人聊天？」 觀察生活所需奪大獎

2016-12-28 17:37

〔記者林孟婷／台南報導〕崑山科技大學電機系副教授李振興細膩觀察生活上的所需，進而研發出創意商品，其中以「聲控智慧保健按摩椅」一作，獲得香港創新科技國際發明展一金一特別獎以及高雄KIDE國際發明暨設計展金牌，李振興觀察到台灣邁向高齡社會，老人長輩所需的產品朝向多元以及保健實用，也激發出他設計研發的動力。

李振興說，台灣逐漸邁入老年化社會，相對的老人商品需求也將跟著增加，「老人家若坐在按摩椅上放鬆，按摩椅還能跟主人聊天，應該是種小確幸吧？」。

因此，李振興改善市面上現有按摩椅的人機控制界面，而是設計成「聲控智慧保健按摩椅」，使用語音互動控制模組，結合語音辨別與語意聊天技術，讓使用者可與按摩椅「溝通」以控制其功能，達到人性化的人機界面，與按摩椅互動達到最佳的身心靈按摩功效。

另外，李振興所設計的「控制工程實驗連網教學系統及方法」，則獲高雄國際展的銀牌。

崑山科大表示，「聲控智慧保健按摩椅」與「控制工程實驗連網教學系統及方法」兩項作品，因促進生活機能或解決現有問題而受評審團隊青睞、拿下獎牌，作品皆已取得專利，未來將尋求技術轉移與商品化。