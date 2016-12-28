檳榔店寒冬送暖 里長：翻轉他對業者印象

2016-12-28 17:00

〔記者洪臣宏／高雄報導〕高雄檳榔連鎖店「樹懶．叫」今天舉行寒冬送暖，送出1200包5公斤白米給低收入戶等，鳳山區過埤里里長莫尚忠說，檳榔店做公益第一次遇到，他一度狐疑，現在則翻轉了個人對檳榔店印象。

這家檳榔店4年前成立時，因店名台語諧音不雅，辦理營業登記時曾引來爭議，店家強調樹懶是可愛動物，叫檳榔也是業界常態服務，最後終於過關。

這家檳榔店10家店面同步舉行寒冬送暖活動，捐贈白米給低收、單親、身心障礙、中低收老人及中低收入戶5大類別民眾，警方也到場投入防範犯罪宣導。

檳榔店創辦人翁志豪說，基於取之於社會、用之於社會，成立第一年就開始舉辦寒冬送暖，今年已是第4年，送出的白米愈來愈多，希望能達到拋磚引玉效果。成立約1年的鳳頂店老闆洪勝裕表示，這是他第一次參與，過程絕不對外募款，未來店「開店到那裡，寒冬送暖就到那裡」。

莫尚忠指出，一般都是宮廟、善心人士辦寒冬送白米，當翁志豪登門請他協助時，他還半信半疑，但現在已經扭轉他對檳榔店只以營利為目標的印象。