高雄志工陪長輩買菜 提前感受年味

高雄博愛青商會、弘道老人福利基金會志工陪長輩買菜。（記者黃旭磊攝）

2016-12-28 16:47

〔記者黃旭磊／高雄報導〕志工推輪椅陪獨居長輩買菜，讓長輩提前感受年味。

高雄博愛青商會、弘道老人福利基金會20多名志工，今天陪獨居、弱勢長輩逛新民愛國超市，長輩逐年退化或患有慢性疾病，沒收入，被年輕人推著出門透氣，開心不已，其中，張阿嬤（78歲）視力模糊久未出門，她說，「有溫馨接送與陪同，終於可以外出透氣。」

博愛青商會會長郭倍宏推著長輩買菜，郭倍宏說，「就像陪爺爺奶奶一樣，很有意義。」而除了買菜，志工響應捐款2百元幫助一戶長輩年節大掃除、捐款5百元送物資到家及捐款千元幫獨居弱勢長輩除舊佈新活動，。

弘道老人福利基金會今年透過33個志工站、26個協力站，共2千4百多名志工陪伴5810名獨居與弱勢長輩過冬。高雄服務處陳雅芬主任表示，在地服務邁入第18年，很感謝博愛青商會連續3年關懷高雄長輩，呼籲民眾響應「寒冬助老 刻不容緩」照顧募款計劃，協助獨居長輩過好年。