春耕水稻育苗啟動 業者放炮嚇鳥護秧苗

2016-12-28 17:32

〔記者楊金城／台南報導〕因應明年一期稻作春耕插秧需要，各地水稻育苗場開工了，加緊培育稻秧，預計一盤稻秧加運費要37元，比去年上漲2元。

育苗場為防麻雀偷吃稻秧，只好在育苗場周邊放鞭炮嚇走鳥兒，保住秧苗。

育苗業者董芳忠說，由於去年二期稻作受到風災影響，以致稻穀減產，使得購買培育秧苗的稻種價格提高，加上人工育苗成本，明年一期稻秧每盤價格上漲2元，含運費的每盤37元，不含運費的每盤33元。

1分地的稻田需要30盤的稻秧來插秧，農民每分地耕種成本在稻秧部分增加60元、1甲地增加600元。

目前一期作部分稻田已「春耕」種下秧苗，大部分插秧則集中在下個月，各地水稻育苗場早已開工，啟動培育稻秧，經營37年的下營區中營里育苗場有8分地，供應超過10萬盤秧苗，洪耀乾和洪金竹父子帶領工人育苗，十分忙碌。

洪金竹說，稻種經浸水4天後進行催芽，再和培養土裝入秧苗盤，放在育苗場育苗，秧苗怕冷，需要覆蓋塑膠篷保溫，天晴則掀開讓秧苗曬太陽，視氣溫約需要20天到1個月育成5到6公分高的稻秧，才能賣給農民插秧。

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