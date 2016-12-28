| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
寶寶焦慮躁動 罪魁禍首竟是過敏！ 對抗濕冷天 防水刷毛褲熱賣
 首頁 > 生活

春耕水稻育苗啟動 業者放炮嚇鳥護秧苗

2016-12-28  17:32

〔記者楊金城／台南報導〕因應明年一期稻作春耕插秧需要，各地水稻育苗場開工了，加緊培育稻秧，預計一盤稻秧加運費要37元，比去年上漲2元。

育苗場為防麻雀偷吃稻秧，只好在育苗場周邊放鞭炮嚇走鳥兒，保住秧苗。

育苗業者董芳忠說，由於去年二期稻作受到風災影響，以致稻穀減產，使得購買培育秧苗的稻種價格提高，加上人工育苗成本，明年一期稻秧每盤價格上漲2元，含運費的每盤37元，不含運費的每盤33元。

1分地的稻田需要30盤的稻秧來插秧，農民每分地耕種成本在稻秧部分增加60元、1甲地增加600元。

目前一期作部分稻田已「春耕」種下秧苗，大部分插秧則集中在下個月，各地水稻育苗場早已開工，啟動培育稻秧，經營37年的下營區中營里育苗場有8分地，供應超過10萬盤秧苗，洪耀乾和洪金竹父子帶領工人育苗，十分忙碌。

洪金竹說，稻種經浸水4天後進行催芽，再和培養土裝入秧苗盤，放在育苗場育苗，秧苗怕冷，需要覆蓋塑膠篷保溫，天晴則掀開讓秧苗曬太陽，視氣溫約需要20天到1個月育成5到6公分高的稻秧，才能賣給農民插秧。

相關影音

廣告
  • 下營區中營里的水稻育苗場利用香作成定時放鞭炮的裝置，嚇走麻雀。（記者楊金城攝）

    下營區中營里的水稻育苗場利用香作成定時放鞭炮的裝置，嚇走麻雀。（記者楊金城攝）

  • 一期稻作春耕插秧即將展開，天寒地凍裡水稻育苗很「金貴」，要蓋「棉被」塑膠篷保溫。（記者楊金城攝）

    一期稻作春耕插秧即將展開，天寒地凍裡水稻育苗很「金貴」，要蓋「棉被」塑膠篷保溫。（記者楊金城攝）

  • 下營區中營里的水稻育苗場農民洪金竹（右）和工人忙著搬稻秧盤放在育苗場培育。（記者楊金城攝）

    下營區中營里的水稻育苗場農民洪金竹（右）和工人忙著搬稻秧盤放在育苗場培育。（記者楊金城攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 春耕 秧苗 育苗場
相關新聞
Top
生活‧本日最多瀏覽
» 更多生活新聞
生活‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
便當菜✤台式章魚燒
珊瑚芙蓉煲
蒜蓉辣椒醬DIY
家用筷子這麼多種？
轉寄

標題：春耕水稻育苗啟動 業者放炮嚇鳥護秧苗


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2016年12月28日‧星期三‧丙申年冬月卅
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2016 The Liberty Times. All Rights Reserved.