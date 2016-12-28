| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
寶寶焦慮躁動 罪魁禍首竟是過敏！ 對抗濕冷天 防水刷毛褲熱賣
 首頁 > 生活

血淚交織的金牌！上陣前流鼻血 她仍奪冠

2016-12-28  17:15

〔記者蘇孟娟／台中報導〕「血淚交織」的金牌！明德中學美容科學生周佳薇壓力一大容易流鼻血，挑戰全國學生技藝競賽當天，上場前因太緊張又流鼻血，緊急止血後照常上陣，技高一籌，從全國107名選手中勇奪美顏組第1名，上台領獎時喜極而泣，直說是「血淚交織」的榮譽。

周佳薇自我要求高，在她之前的學姊已連兩屆在全國學生技藝競賽美顏組鍍金，承擔3連霸壓力，儲訓期間常因自責表現不佳落淚，練到賽前兩個月，她畫的眉型老是一高一低，指導老師才赫然發現她因兩眼視差100度，有平衡感不佳問題。

因先天限制讓周佳薇常練到淚眼婆娑，但她不氣餒摸索化妝角度拿捏「正常平衡」感，最後喬出化妝時要偏左的最佳位置，才畫出「平衡的臉」。

賽前1個月抽籤選手選出，沒想到抽籤選手唐嫈璇術科出色，有時甚至超越她，讓她倍感遇撞牆期，常急到流鼻血，更氣自己不爭氣爆哭，幸好老師輔導，加上她自己翻看雜誌找靈感，平穩心情。

比賽當天，周佳薇面對來自全國好手出賽前竟又流鼻血，手忙腳亂止血後上陣，挑戰「瑪麗蓮夢露的妝」，她因喜愛瑪麗蓮夢露，多有研究，畫出「優雅的豔麗」，獲評審青睬，成功締造3連霸佳績，當大會宣佈成績時，周佳薇喜極而泣，被老師及同學說，果真是「血淚交織的金牌」。

至於抽籤選手唐嫈璇術科也是全國第2，加計學科後獲個人第5名，兩人成績合計又獲團體第1名。

至於幼保科學生邱昱綺挑戰教具製作組，題目是「節日」，她觀察到大會提供的素材以綠色系為主，以端午節發揮，創作能讓幼兒發展觸覺的粽子及練大肌肉敏覺力的划龍舟遊戲，獲第2名，邱昱綺說，因僅製作1個節日主題，賽後得知不少選手均製作兩個節日主題，一度以為自己沒機會，沒想到還是獲第2名，特別喜出望外。

廣告
  • 明德中學學生挑戰全國學技藝賽獲佳績。（記者蘇孟娟攝）

    明德中學學生挑戰全國學技藝賽獲佳績。（記者蘇孟娟攝）

  • 「血淚交織的金牌」！周佳薇挑戰全國技藝賽上陣前流鼻血，仍技高一籌淚擁金牌。（記者蘇孟娟攝）

    「血淚交織的金牌」！周佳薇挑戰全國技藝賽上陣前流鼻血，仍技高一籌淚擁金牌。（記者蘇孟娟攝）

  • 邱昱綺創作融合遊戲的端午節教具，獲教具製作第二名。（記者蘇孟娟攝）

    邱昱綺創作融合遊戲的端午節教具，獲教具製作第二名。（記者蘇孟娟攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 全國學生技藝競賽 學生技藝競賽
相關新聞
Top
生活‧本日最多瀏覽
» 更多生活新聞
生活‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
便當菜✤台式章魚燒
珊瑚芙蓉煲
蒜蓉辣椒醬DIY
家用筷子這麼多種？
轉寄

標題：血淚交織的金牌！上陣前流鼻血 她仍奪冠


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2016年12月28日‧星期三‧丙申年冬月卅
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2016 The Liberty Times. All Rights Reserved.