血淚交織的金牌！上陣前流鼻血 她仍奪冠
2016-12-28 17:15
〔記者蘇孟娟／台中報導〕「血淚交織」的金牌！明德中學美容科學生周佳薇壓力一大容易流鼻血，挑戰全國學生技藝競賽當天，上場前因太緊張又流鼻血，緊急止血後照常上陣，技高一籌，從全國107名選手中勇奪美顏組第1名，上台領獎時喜極而泣，直說是「血淚交織」的榮譽。
周佳薇自我要求高，在她之前的學姊已連兩屆在全國學生技藝競賽美顏組鍍金，承擔3連霸壓力，儲訓期間常因自責表現不佳落淚，練到賽前兩個月，她畫的眉型老是一高一低，指導老師才赫然發現她因兩眼視差100度，有平衡感不佳問題。
因先天限制讓周佳薇常練到淚眼婆娑，但她不氣餒摸索化妝角度拿捏「正常平衡」感，最後喬出化妝時要偏左的最佳位置，才畫出「平衡的臉」。
賽前1個月抽籤選手選出，沒想到抽籤選手唐嫈璇術科出色，有時甚至超越她，讓她倍感遇撞牆期，常急到流鼻血，更氣自己不爭氣爆哭，幸好老師輔導，加上她自己翻看雜誌找靈感，平穩心情。
比賽當天，周佳薇面對來自全國好手出賽前竟又流鼻血，手忙腳亂止血後上陣，挑戰「瑪麗蓮夢露的妝」，她因喜愛瑪麗蓮夢露，多有研究，畫出「優雅的豔麗」，獲評審青睬，成功締造3連霸佳績，當大會宣佈成績時，周佳薇喜極而泣，被老師及同學說，果真是「血淚交織的金牌」。
至於抽籤選手唐嫈璇術科也是全國第2，加計學科後獲個人第5名，兩人成績合計又獲團體第1名。
至於幼保科學生邱昱綺挑戰教具製作組，題目是「節日」，她觀察到大會提供的素材以綠色系為主，以端午節發揮，創作能讓幼兒發展觸覺的粽子及練大肌肉敏覺力的划龍舟遊戲，獲第2名，邱昱綺說，因僅製作1個節日主題，賽後得知不少選手均製作兩個節日主題，一度以為自己沒機會，沒想到還是獲第2名，特別喜出望外。
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