古厝當教室 後壁國小師生認識歷史
2016-12-28 16:47
［記者王涵平／台南報導］後壁國小將社會課拉到在地黃家古厝上課，市定古蹟黃家古蹟正在整修，師生透過導覽認識歷史，學習重視珍貴文化資產。
4年甲班社會課教師林雅慧、導師張芳瑜，帶領學生前往黃家古厝上課，適逢黃家古厝正在整修，建築師張玉璜及黃家古厝文化藝術基金會董事黃明志為學童導覽解說。
也是後壁國小校友的黃明志，特別解說古厝內廳堂對聯的意義，以及希望傳達給後世子孫做人處事的道理。
呂季曉、陳羿羽表示，黃家古厝前面有大水塘，使用的磚頭與木雕很少看到，很高興可以看到家鄉重要的文化資產。
林雅慧指出，社會課介紹「認識名勝與古蹟」，學區內剛好有市定古蹟黃家古厝以及歷史建築後壁車站，規劃讓學生透過參訪，實際了解家鄉重要的文化資產。
張玉璜表示，整修方式大部份使用當時的建材及施工方法，在甲仙地震時受損的過水廊，為了避免橫樑因為承載屋瓦重量而日漸下垂，特別以I型鋼骨補強，兼顧古蹟保存及結構安全。
校長吳建邦說，黃家古厝文化藝術基金會平日對後壁國小相當支持，國策顧問黃崑虎先生非常重視學童的教育以及閱讀，每年捐贈經費為學校充實圖書，鼓勵閱讀。
看更多！請加入自由時報粉絲團
生活‧本日最多瀏覽
網友回應
熱門新聞
- 國民黨風暴擴大 洪秀柱脫掉假髮道歉
- （影音）子瑜登世界百大美女第8 NANA稱霸2年退居第3
- 柯P化被動為主動宣布參選 他爆背後原因...
- 日職》岱桑今開台北場記者會 巨人準備這項大驚喜
- 修法改革協會 立院今審議
- 感嘆袁惟仁載妹又逼賣房？前妻：能丟的就都丟
- 淡水驚傳女子14樓跳下 當場死亡
- 莉亞公主驟逝 《星戰8 》成遺作
- 狠父死刑定讞 廢死：未做精神鑑定何來論罪科刑？
- 為Jolin抱不平... 閨密怒爆分手內幕！
- 小禎才放閃謝「老公」 李進良被爆疑扶正小模
- 陳美鳳大跳戀舞 被讚可愛喜送萬元紅包
- 試辦釋迦保險 農：自己都沒壽險
- 好亮！這部動作片有3顆光頭 這顆最有名
- 家屬辦追思會 牧師證道扯亡者有外遇挨告
- 連10貶！ 新台幣創近半年新低
- 蔡總統︰改革起頭難 明年五、六月會轉好
- 縱火拒點交房產 反被嗆得逃出門
- 國旅卡鬥智 張景森再槓罵他網友
- 前立委兒3度酒駕 開賓士在路中睡著
- 〈Let’s talk〉懷疑姐姐的T身分 表達支持卻無回應
- 故宮噴漆情侶檔割國旗 判拘役20日
- 喬治麥可遺產42億無兒女 他們爽分大樂透
- 托育一條龍有成 林佳龍將促中央推動
- 彩晶訂單排到明年 Q4每股純益估1元
- 缺工率升至2.7％ 職缺平均月薪2.83萬
- 〈徵文啟事〉營養午餐完食
- 〈愛の相親事件簿〉生育壓力壓垮幸福婚姻
- 義大跨年煙火 10萬人潮考驗交管
- 反柱中常委：確認上週會議無效才可能撤告
- 日職》改披巨人戰袍 陽岱鋼最期待對戰老東家
- 拉扯辣妹內褲 洗手仍驗出DNA鐵證
- 陳玉勳被問《健忘村》遭抵制 李烈機智解圍
- 華爾街日報︰強勢美元 不利美出口
- 集集環鎮巴士 彩繪石虎上身
- 法拉利姊被爆有性愛影片 應徵小妹遭打槍
- CASIO聯名Hello Kitty 自拍神器發萌
- 「得來不易的幸福」 陳妍希10天沒洗頭也甘願
- 海基會董事長赴金門 了解小三通
- 竹縣地王》竹北光明六路、縣政九路角地 每坪破84萬
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：古厝當教室 後壁國小師生認識歷史
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分