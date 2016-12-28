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古厝當教室 後壁國小師生認識歷史

2016-12-28  16:47

［記者王涵平／台南報導］後壁國小將社會課拉到在地黃家古厝上課，市定古蹟黃家古蹟正在整修，師生透過導覽認識歷史，學習重視珍貴文化資產。

4年甲班社會課教師林雅慧、導師張芳瑜，帶領學生前往黃家古厝上課，適逢黃家古厝正在整修，建築師張玉璜及黃家古厝文化藝術基金會董事黃明志為學童導覽解說。

也是後壁國小校友的黃明志，特別解說古厝內廳堂對聯的意義，以及希望傳達給後世子孫做人處事的道理。

呂季曉、陳羿羽表示，黃家古厝前面有大水塘，使用的磚頭與木雕很少看到，很高興可以看到家鄉重要的文化資產。

林雅慧指出，社會課介紹「認識名勝與古蹟」，學區內剛好有市定古蹟黃家古厝以及歷史建築後壁車站，規劃讓學生透過參訪，實際了解家鄉重要的文化資產。

張玉璜表示，整修方式大部份使用當時的建材及施工方法，在甲仙地震時受損的過水廊，為了避免橫樑因為承載屋瓦重量而日漸下垂，特別以I型鋼骨補強，兼顧古蹟保存及結構安全。

校長吳建邦說，黃家古厝文化藝術基金會平日對後壁國小相當支持，國策顧問黃崑虎先生非常重視學童的教育以及閱讀，每年捐贈經費為學校充實圖書，鼓勵閱讀。

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  • 後壁國小將社會課拉到在地黃家古厝上課，市定古蹟黃家古蹟正在整修，師生透過導覽認識歷史，學習重視珍貴文化資產。（記者王涵平攝）

    後壁國小將社會課拉到在地黃家古厝上課，市定古蹟黃家古蹟正在整修，師生透過導覽認識歷史，學習重視珍貴文化資產。（記者王涵平攝）

  • 後壁國小將社會課拉到市定古蹟黃家古厝上課，黃家古厝文化藝術基金會董事黃明志為學童導覽解說。（記者王涵平攝）

    後壁國小將社會課拉到市定古蹟黃家古厝上課，黃家古厝文化藝術基金會董事黃明志為學童導覽解說。（記者王涵平攝）

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