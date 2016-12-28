「鷹石尖」封閉 民眾擅闖將吃5000元以上罰單
鷹石尖已封閉，民眾把握最後機會欣賞美景。（民眾提供）
［記者林敬倫／宜蘭報導］頭城鎮大溪秘境鷹石尖，今下午3點封閉，禁止民眾進入，上午宜蘭天空飄雨，但仍有許多人把握最後機會，登上懸崖欣賞最後美景，東北角風景管理處表示，未來正式公告為禁止進入區域後，民眾擅闖，將接到5000元以上的罰單。
大溪鷹石尖海拔411公尺，被網友評選為全台10大景點之一，可從懸崖上眺望壯麗海岸線，但近期經地質專家會勘鑑定後，認為該懸崖有3處潛在性裂縫，崩塌風險高，東北角風景區管理處於昨日宣布將封閉，引發民眾關心，有人直呼可惜，也有人認為危險就該封閉。
上午宜蘭天空飄雨，最高溫僅16度，但仍擋不住多數民眾想把握機會，登上鷹石尖欣賞最後美景的機會，懸崖上人潮眾多，一大早就登上山的大溪在地里民陳先生表示，地方上近年來最著名的景點再也看不到，讓里民們非常失望，希望未來能有轉圜餘地，重新開放；遠從桃園趕來的黃小姐則表示，第一次上鷹石尖，這裡的風景真的很美，不愧是最美秘境，但基於安全考量，封閉是對的決定。
鷹石尖懸崖處屬私有地，連外道路則由東北角風景區管理處管理，今下午3點東北角即派員前往鷹石尖登山路口設置臨時性圍籬，禁止民眾進入，至於如果有民眾擅闖，是否有相關罰則？私有地與公有地的罰則有何不同？東北角風景區管理處指出，近期將鷹石尖聯外道路公告為禁止進入地區後，民眾如擅闖，依據發展觀光條例，可裁罰5千元以上罰鍰，至於私有地的部分屬地主權限，不便表示意見。
律師林國漳表示，民眾如闖入有圍籬、柵欄明顯區隔的私有地，可能涉及刑法侵入住宅罪，因屬於告訴乃論，不告不理，民眾闖入是否受罰，要看地主要不要提告。
鷹石尖封閉，擅闖將吃5000元罰單。（東北角風管處提供）
鷹石尖已封閉，民眾把握最後機會欣賞美景。（民眾提供）
看更多！請加入自由時報粉絲團
- 正名新規定！明年起不純還稱巧克力最高罰400萬
- 今年入冬最低溫紀錄 淡水僅有10.9度
- 坐在梨樹下 三灣國小書香森林圖書館啟用
- 東南水泥試車12次設備異常 復工遭駁回
- 愛吃美食發明智慧插座 台科大生3天募資超過100萬
- 國民黨風暴擴大 洪秀柱脫掉假髮道歉
- （影音）子瑜登世界百大美女第8 NANA稱霸2年退居第3
- 柯P化被動為主動宣布參選 他爆背後原因...
- 日職》岱桑今開台北場記者會 巨人準備這項大驚喜
- 修法改革協會 立院今審議
- 感嘆袁惟仁載妹又逼賣房？前妻：能丟的就都丟
- 淡水驚傳女子14樓跳下 當場死亡
- 莉亞公主驟逝 《星戰8 》成遺作
- 狠父死刑定讞 廢死：未做精神鑑定何來論罪科刑？
- 為Jolin抱不平... 閨密怒爆分手內幕！
- 小禎才放閃謝「老公」 李進良被爆疑扶正小模
- 陳美鳳大跳戀舞 被讚可愛喜送萬元紅包
- 試辦釋迦保險 農：自己都沒壽險
- 好亮！這部動作片有3顆光頭 這顆最有名
- 家屬辦追思會 牧師證道扯亡者有外遇挨告
- 連10貶！ 新台幣創近半年新低
- 蔡總統︰改革起頭難 明年五、六月會轉好
- 縱火拒點交房產 反被嗆得逃出門
- 國旅卡鬥智 張景森再槓罵他網友
- 前立委兒3度酒駕 開賓士在路中睡著
- 〈Let’s talk〉懷疑姐姐的T身分 表達支持卻無回應
- 故宮噴漆情侶檔割國旗 判拘役20日
- 喬治麥可遺產42億無兒女 他們爽分大樂透
- 托育一條龍有成 林佳龍將促中央推動
- 彩晶訂單排到明年 Q4每股純益估1元
- 缺工率升至2.7％ 職缺平均月薪2.83萬
- 〈徵文啟事〉營養午餐完食
- 〈愛の相親事件簿〉生育壓力壓垮幸福婚姻
- 義大跨年煙火 10萬人潮考驗交管
- 反柱中常委：確認上週會議無效才可能撤告
- 日職》改披巨人戰袍 陽岱鋼最期待對戰老東家
- 拉扯辣妹內褲 洗手仍驗出DNA鐵證
- 陳玉勳被問《健忘村》遭抵制 李烈機智解圍
- 華爾街日報︰強勢美元 不利美出口
- 集集環鎮巴士 彩繪石虎上身
- 法拉利姊被爆有性愛影片 應徵小妹遭打槍
- CASIO聯名Hello Kitty 自拍神器發萌
- 「得來不易的幸福」 陳妍希10天沒洗頭也甘願
- 海基會董事長赴金門 了解小三通
- 竹縣地王》竹北光明六路、縣政九路角地 每坪破84萬
標題：「鷹石尖」封閉 民眾擅闖將吃5000元以上罰單
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email