「鷹石尖」封閉 民眾擅闖將吃5000元以上罰單

鷹石尖已封閉，民眾把握最後機會欣賞美景。（民眾提供）

2016-12-28 16:41

［記者林敬倫／宜蘭報導］頭城鎮大溪秘境鷹石尖，今下午3點封閉，禁止民眾進入，上午宜蘭天空飄雨，但仍有許多人把握最後機會，登上懸崖欣賞最後美景，東北角風景管理處表示，未來正式公告為禁止進入區域後，民眾擅闖，將接到5000元以上的罰單。

大溪鷹石尖海拔411公尺，被網友評選為全台10大景點之一，可從懸崖上眺望壯麗海岸線，但近期經地質專家會勘鑑定後，認為該懸崖有3處潛在性裂縫，崩塌風險高，東北角風景區管理處於昨日宣布將封閉，引發民眾關心，有人直呼可惜，也有人認為危險就該封閉。

上午宜蘭天空飄雨，最高溫僅16度，但仍擋不住多數民眾想把握機會，登上鷹石尖欣賞最後美景的機會，懸崖上人潮眾多，一大早就登上山的大溪在地里民陳先生表示，地方上近年來最著名的景點再也看不到，讓里民們非常失望，希望未來能有轉圜餘地，重新開放；遠從桃園趕來的黃小姐則表示，第一次上鷹石尖，這裡的風景真的很美，不愧是最美秘境，但基於安全考量，封閉是對的決定。

鷹石尖懸崖處屬私有地，連外道路則由東北角風景區管理處管理，今下午3點東北角即派員前往鷹石尖登山路口設置臨時性圍籬，禁止民眾進入，至於如果有民眾擅闖，是否有相關罰則？私有地與公有地的罰則有何不同？東北角風景區管理處指出，近期將鷹石尖聯外道路公告為禁止進入地區後，民眾如擅闖，依據發展觀光條例，可裁罰5千元以上罰鍰，至於私有地的部分屬地主權限，不便表示意見。

律師林國漳表示，民眾如闖入有圍籬、柵欄明顯區隔的私有地，可能涉及刑法侵入住宅罪，因屬於告訴乃論，不告不理，民眾闖入是否受罰，要看地主要不要提告。

鷹石尖封閉，擅闖將吃5000元罰單。（東北角風管處提供）