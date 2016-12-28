烏日朝天宮前 將設新式機車練習場

2016-12-28 16:48

〔記者何宗翰／烏日報導〕六月一日新式機車路考制度上路之後，舊的機車路考練習場已不合用，烏日民眾需要到北屯或大里的練習場練習，路途遙遠，若無駕照騎過去相當危險。立委顏寬恒服務處接獲民眾陳情後，經朝天宮廟方首肯，台中區監理所同意在朝天宮前廣場規劃練習場，兩週內將由烏日區公所負責劃設完成。

陳情人江先生表示，新的機車路考制度增加了兩段式轉彎、變換車道、直角轉彎及停車再開等四個項目，大幅度增加考照難度，原有的練習場位於烏日區公所內，但目前已被改為停車場，要考照的民眾必須到北屯的台中市監理站，在考照空檔練習，但因排隊練習的民眾很多，去一趟練習成效不大。

江先生表示，目前唯一全天候練習的新版機車路考練習場，在大里區仁化路百姓公廟前廣場，希望烏日區能恢復公所的原練習場，或者在斜張橋下另外劃設。

顏寬恒服務處日前邀集公路總局、台中區監理所、市府建設局、交通局、烏日區公所、朝天宮等單位協調，認為朝天宮地點交通最安全，監理站將提供圖面及技術指導劃設練習場，下鄉考照地點則訂於烏日公所，請區公所向監理站提出申請。