尋旅屏東社區遊程搶手 作家劉克襄今帶路

2016-12-28 16:41

〔記者羅欣貞／屏東報導〕社區營造結合旅遊，屏東縣政府文化處今冬推出「尋旅．屏東」文化小旅行，部分路線有達人帶路，1日遊每人最多才666元，一開放報名就秒殺；今天（28日）寒流來襲又下雨，各縣市民眾仍熱情南下，在旅遊作家劉克襄帶領下探訪泰武、萬巒鄉。

屏縣沿山公路與恆春半島社區營造成果豐碩，又有美麗山海景緻與跨族群文化，文化處結合文創工作坊、文史景點與地方特色美食，設計出6條示範路線，在12月至明年1月推出6場小旅行，結果每場報名都爆滿，總數超過200人，幾乎都是外縣市民眾參加。

今天登場的是劉克襄導覽的「族群間的歷史迴廊：萬金天主堂與吾拉魯滋的相遇」，近40人參加，其中3人特別從台北南下，遊客呂貴華表示，在劉克襄老師帶領及解說下，不同族群的故事及歷史一幕幕上演，對於吾拉魯滋部落及萬金天主教堂的歷史與故事，也有不同以往的認識及了解，收穫相當豐富。

「尋旅．屏東」文化小旅行，接下來還有明年1月的六堆之旅、屏北滇緬食堂享美味與落山風之歌大會師等。