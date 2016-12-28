新莊驚傳瓦斯外洩！ 警消現場灑水警戒

警消架設水線持續灑水降低瓦斯濃度。（記者曾健銘翻攝）

2016-12-28 16:33

〔記者曾健銘／新北報導〕新北市新莊區驚傳瓦斯外洩！今日下午3時許，新北市消防局接獲民眾報案，指稱新莊新樹路1處工地周遭散發出濃濃的瓦斯味，擔心發生危險才連忙報案，警消獲報趕赴現場，經查現場是舊大樓拆除作業，施工時不慎挖破瓦斯管線，警消已封鎖現場禁止人車通行，並持續灑水警戒，目前測得瓦斯濃度僅剩下10ppm，相關單位已到場處理中。