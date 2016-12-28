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食藥署稽查火鍋料 知名品牌「大漢豆腐」違規

2016-12-28  16:26

〔記者吳亮儀／台北報導〕天氣轉濕冷，跨年活動快到，許多民眾會準備開火鍋趴，但挑選火鍋料要注意；食品藥物管理署全台稽查，在713件火鍋料中，發現七件不合格，包括違法添加防腐劑、生菌數超標、及農藥殘留等，發現違規商品的地點包括全聯、遠百百貨等。

根據食藥署稽查資訊，其中全聯抽驗的「大漢木錦非基改凍豆腐」生菌數、大腸桿菌和大腸桿菌群都違規，台中愛買的虱目魚丸也被驗出生菌數和大腸桿菌群超標；台中市頂新食品公司的檳榔心芋角，被驗出農藥「安殺番硫酸鹽」和「巴克素」殘留。

食藥署人員說，防腐劑超標和生菌數等違規，可處三萬元到三百萬元罰款，而農藥殘留可處六萬元到兩億元罰款，都由地方衛生局處辦中。

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  • 食藥署稽查市售火鍋料，其中知名的「大漢木錦非基改凍豆腐」生菌數、大腸桿菌和大腸桿菌群都違規。（食藥署提供）

    食藥署稽查市售火鍋料，其中知名的「大漢木錦非基改凍豆腐」生菌數、大腸桿菌和大腸桿菌群都違規。（食藥署提供）

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標題：食藥署稽查火鍋料 知名品牌「大漢豆腐」違規


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