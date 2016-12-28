「落實食安五環」化學局掛牌成立

2016-12-28 16:45

〔記者楊綿傑／台北報導〕為落實食安五環，加強各部會橫向合作，環保署毒物及化學管理局（化學局）今天宣告成立，並由原環保署主任秘書謝燕儒出任首任局長。環保署署長李應元主持典禮時指出，未來將透過跨部會協調，加強勾稽、登錄制度，做好食安源頭把關。

化學局下轄11個機關、17項法規，第一期配置人數80人，未來將擴充至150人，專責毒物及化學物質的源頭管理及勾稽檢查，工作內容包括上下游流向分析、提供可疑廠商名單、擴大勾稽檢查、資訊評估篩選等，將與衛福部、農委會、經濟部、勞動部、交通部進行各面向合作，對毒物及化學物質進行把關。

李應元致詞時說，食安問題影響全民，總統蔡英文、行政院長林全為了化學局成立，也是「寢食難安」，環保署對於未納管的化學物質管理責無旁貸，但以現有人力也不可能包山包海，所以必須跨部會協調。而第一階段將會先從300項毒性化學物質，擴充到3000多項化學物質，再到登錄100公斤以上的全部2萬7千種化學物質都列管。他也肯定謝燕儒在主秘任內協調的功能，因此將局長重責交付給他。

謝燕儒表示，目前將從行政院之前篩出57種可能流入食品的化學物質，以及其中8種列管的毒性化學物質開始做勾稽，同時也積極查核是否還有第58、59種可能會出現的物質，而在法令未建置完備下，也希望先與所有販售點建立夥伴關係，從源頭管控流向。