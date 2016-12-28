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霸氣！她請生理假被質疑 「裝血月亮杯」送老闆

有網友請生理假被老闆質疑裝病，憤而當場拿出月亮杯證明。（圖擷取自臉書社團「爆廢公社」）

2016-12-28  18:03

〔即時新聞／綜合報導〕臉書社團「爆廢公社」今天下午有網友發文，她稱她的同事週一因為生理期請病假，卻被老闆質疑裝病，她同事竟憤而到廁所取出已裝了經血的月亮杯，直接拿給老闆看同時請辭，聳動的照片讓網友看了紛紛留言「太猛了」。

這篇發文引述原PO同事的臉書發文，「我對我的老闆實在忍無可忍…早上他來問我昨天請假的事，他說：『妳生病怎麼還穿短袖，我很懷疑。』我說：『我不是生病，我是那個來。』他還是說：『我很懷疑。』他那句話我真的超不爽，一直忍著我的火氣，等下班之後去把我的月亮杯取出來（如圖）拿去辦公室，我也不管他是不是正在泡茶，就拿給他看，他整個傻住睜大眼睛，很兇的（只差沒翻桌）：『你真的很傷腦筋捏，我連問都不能問嗎？』」

網友看了照片與發文後，紛紛留言表示，「超猛」、「好猛喔」、「好狂」、「這叫霸氣」、「男生永遠不懂女生的痛......太霸氣了！」「我覺得你同事做得正確，很支持」、「老闆真的很傻眼欸，又不是天天請，在那邊543...」、「月亮杯一定要給讚」。

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