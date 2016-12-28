光復中學惡搞蘭嶼丁字褲 瑪拉歐斯：太過份了！

2016-12-28 17:42

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕光復中學師生模仿希特勒引發爭議，網友又「起底」指3年前一段校慶影片，學生穿上丁字褲惡搞蘭嶼達悟族人，還使用帶有性暗示及歧視原住民的網路歪歌「原住民起床歌」，在班導師帶隊下多次使用猥褻動作表演，影片曝光引來蘭嶼族人不滿，痛批：「原來3年前我們就被玩過了，這間學校的問題真是一脈相傳！」，許多族群原民紛紛撻伐，光復中學表示，目前靜待教育部處分，此事將不再回應。

這段3年前的校方活動影片中，學生穿著達悟族傳統服裝丁字褲上場，唱的則是「原住民起床歌」，司儀說「光復中學變裝遊行真的激發太多創意和想法」，還說「我等下要這首歌，某某老師可以給我MP3嗎？」

原版歌曲是「早上起來刷刷牙，看到妹妹在睡覺」，現場的改編歪歌則變成「早上起來刷刷牙，看到妹妹在洗澡！」被批歌詞粗俗帶有性暗示甚至歧視原住民，有許多女學生跳起來也顯得尷尬，各界質疑校方事先沒審查，而放任這樣的表演過關。

蘭恩文教基金會執行長瑪拉歐斯表示：「太過份了！彼此尊重很難嗎？難不成要把你們關進核廢料貯存場，看看你們的腦袋會不會有所改變？」他說族人的銀盔與服飾都有其特殊意義，學生卻像是穿著尿布一樣遊行，搭配「起床歌」就是針對蘭嶼人的侮辱。

瑪拉歐斯強調，學生不了解原民文化就針對蘭嶼人亂開玩笑，「對象還是自己的國人，歧視行為從數年前迄今沒改，可能需要強烈的檢視到底發生什麼問題！」不止蘭嶼族人憤怒，阿美族的馬耀也表示，「師生該有人出來道歉！」