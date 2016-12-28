| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
寶寶焦慮躁動 罪魁禍首竟是過敏！ 對抗濕冷天 防水刷毛褲熱賣
 首頁 > 生活

排水溝只做三分之二 斗南住戶憂心淹水

一條路排水溝竟只做三分之二，住戶憂心淹水更嚴重。（記者黃淑莉攝）

2016-12-28  16:54

［記者黃淑莉／雲林報導］雲林斗南鎮公所發包施工中的利台街排水溝，住戶發現排水溝只做三分之二，剩下三分之一竟不做，憂心影響排水雨季時淹水更嚴重，縣議員蔡東富今天邀集縣府工務處、公所建設課等單位現場會勘。

蔡東富指出，利台街全長約200公尺，是縣道158甲線、158乙線銜接道路，車輛往來頻繁，因路面坑坑洞洞影響行車安全，接獲當地舊社里長曾江泉陳情後，向縣府爭取路面舖設經費。

曾江泉表示，利台街一側是舊社里、一側為東仁里，公所為改善東仁里民宅廢水排放，要施作排水溝，路面舖設工程暫緩，日前聽到里民反應排水溝只做三分之二，有38公尺不做，他當里長12年第一次聽到這麼奇怪的工程。

住戶說，利台街易淹水，排水溝只做三分之二，還有三分之一沒排水溝，恐影響排水，造成淹水問題惡化。

蔡東富接到東仁里民陳情，今天早上邀斗南鎮代會主席沈暉勛、副主席陳青龍及縣府、鎮公所相關單位到場會勘。

斗南鎮公所建設課長鍾和達表示，排水溝施作是為改善東仁里家戶排水，由於158乙線道路端有水利灌溉溝渠，銜接水利溝會影響排水，也會有回流問題，加上工程要變更、經費可能不夠，會影響路面舖設，影響行車安全。

蔡東富說，路面舖設縣府已確定協助，也會配合排水溝工程完工後立即施工，希望公所有「整體性」做整段排水溝。

相關影音

廣告
  • 一條路排水溝只做三分之二，縣議員蔡東富等人前往會勘。（記者黃淑莉攝）

    一條路排水溝只做三分之二，縣議員蔡東富等人前往會勘。（記者黃淑莉攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 排水溝 斗南 淹水
相關新聞
Top
生活‧本日最多瀏覽
» 更多生活新聞
生活‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
便當菜✤台式章魚燒
珊瑚芙蓉煲
蒜蓉辣椒醬DIY
家用筷子這麼多種？
轉寄

標題：排水溝只做三分之二 斗南住戶憂心淹水


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2016年12月28日‧星期三‧丙申年冬月卅
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2016 The Liberty Times. All Rights Reserved.