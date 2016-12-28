排水溝只做三分之二 斗南住戶憂心淹水

一條路排水溝竟只做三分之二，住戶憂心淹水更嚴重。（記者黃淑莉攝）

2016-12-28 16:54

［記者黃淑莉／雲林報導］雲林斗南鎮公所發包施工中的利台街排水溝，住戶發現排水溝只做三分之二，剩下三分之一竟不做，憂心影響排水雨季時淹水更嚴重，縣議員蔡東富今天邀集縣府工務處、公所建設課等單位現場會勘。

蔡東富指出，利台街全長約200公尺，是縣道158甲線、158乙線銜接道路，車輛往來頻繁，因路面坑坑洞洞影響行車安全，接獲當地舊社里長曾江泉陳情後，向縣府爭取路面舖設經費。

曾江泉表示，利台街一側是舊社里、一側為東仁里，公所為改善東仁里民宅廢水排放，要施作排水溝，路面舖設工程暫緩，日前聽到里民反應排水溝只做三分之二，有38公尺不做，他當里長12年第一次聽到這麼奇怪的工程。

住戶說，利台街易淹水，排水溝只做三分之二，還有三分之一沒排水溝，恐影響排水，造成淹水問題惡化。

蔡東富接到東仁里民陳情，今天早上邀斗南鎮代會主席沈暉勛、副主席陳青龍及縣府、鎮公所相關單位到場會勘。

斗南鎮公所建設課長鍾和達表示，排水溝施作是為改善東仁里家戶排水，由於158乙線道路端有水利灌溉溝渠，銜接水利溝會影響排水，也會有回流問題，加上工程要變更、經費可能不夠，會影響路面舖設，影響行車安全。

蔡東富說，路面舖設縣府已確定協助，也會配合排水溝工程完工後立即施工，希望公所有「整體性」做整段排水溝。

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