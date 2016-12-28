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打通車道斷點 騎遊阿公店溪將通行無阻

2016-12-28  16:38

〔記者蘇福男／岡山報導〕岡山阿公店溪東段沿岸景觀改造工程即將完工，高雄市府架設棧道貫穿鐵路下方，行人和自行車將可通行無阻，但靠近國道1號的防汛道路仍有斷點，立委邱志偉將爭取打通任督二脈，讓騎遊阿公店溪不再是夢想。

阿公店溪貫穿岡山市區，為岡山最主要的親水空間，以台鐵縱貫鐵路為界，劃分為東、西兩側綠廊道，縣市合併後，市府和立委邱志偉爭取營建署「城鄉風貌形塑整體計畫」，在阿公店溪西側下游河華路與中華路間，闢建人行步道和自行車道，加上河堤公園、園道二及沿線橋樑景觀改善，逐漸烘托出阿公店溪之美。

在邱志偉力爭下，中央另補助3200萬元經費對阿公店溪東側沿岸景觀進行改造，總長3.4公里，除植栽、設置休憩坐椅與設施，由於鐵道阻絕東、西兩側通行，市府並架設棧道貫穿鐵路下方，讓人行步道通行無阻，聖森橋並將採用無障礙斜坡工法方便通行。

相關工程趕在下個月過年前完工，但位於聖南宮護岸兩側的防汛道路，遭國道1號本體阻擋，行人和自行車至此無法繼續通行，形成斷點。

邱志偉日前邀集國道高工局、水利署第六河川局等單位實地會勘，兩單位原則同意在河川堤岸上，且不觸及高速公路結構下，施作自行車道，讓騎遊阿公店溪不再是夢想。

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  • 高雄市府在阿公店溪東、西兩側架設棧道，並貫穿鐵路下方，行人和自行車將可通行無阻。（記者蘇福男攝）

    高雄市府在阿公店溪東、西兩側架設棧道，並貫穿鐵路下方，行人和自行車將可通行無阻。（記者蘇福男攝）

  • 靠近國道1號的防汛道路有斷點，立委邱志偉將爭取打通任督二脈，讓騎遊阿公店溪不再是夢想。（記者蘇福男攝）

    靠近國道1號的防汛道路有斷點，立委邱志偉將爭取打通任督二脈，讓騎遊阿公店溪不再是夢想。（記者蘇福男攝）

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