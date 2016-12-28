大學生在特教學校創作 美化又活用

台東大學數媒系學生美化特教學校牆面，今天成果發表，大學生帶特教生互動遊戲。（記者黃明堂攝）

2016-12-28 16:44

［記者黃明堂／台東報導］台東大學數位媒體與文教產業學系學習成果轉化為實際效果，以特教學校地板、牆面為作品媒介，不只美化，還成了身心障礙孩子的遊戲及學習空間。

主題為「愛設計、Fun感官」的東大數媒系107級成果發表今天下午在特教學校舉行，身心障礙小朋友們有的圍聚貼近彩色牆面，聽大姐姐們有獎徵答，有的在樹下的木棧平台，跳著彩色數字，8個創作題目，有8組歡樂。

「愛設計、Fun感官」的實作，以東特校園為場域，大學生們以自身的藝術才能，為這群特殊的孩子們，開創了好玩又具教育性的藝術園地。

設計的區域為4面牆、3面地板以及1座涼亭，利用水管、竹竿、樂器、油漆、超輕土、木板等材料，完成了海洋風、田園風、池塘風、以及道路風格等不同的主題。

大學生的設計中，有的創意來自特教學生的作品，使用了東特學生們的作品，有的參與了刷油漆、製作小零件等過程。

特教學校校長劉明松說，大學生幫了大忙，不只融入了新的設計，活化校園角落，也挽救了既有建築設計；例如樓梯間的外牆原本有4層樓高的橫條，在校務評鑑時，委員認為可能被孩子攀爬產生危險，建議拆除地板以上3公尺的部分，若拆除，整體設計感盡失，幸好有東大學生的作品貼擋，解除危險。