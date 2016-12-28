中社鬱金香花季開幕 20萬株輪番綻放

台中市后里區中社花市鬰金香花季開始。（記者歐素美攝）

2016-12-28 16:31

〔記者歐素美／台中報導〕台中市后里區中社觀光花市鬱金香花季今天開幕，業者自歐洲引進40種、逾20萬株鬱金香，即日起輪番綻放，美不勝收。

中社花市特別設計童話鬱金香歡樂喜迎新年，在開幕活動中請來小丑舞團以鬱金香為主題，舞出童話般歡樂氣氛，宣告鬱金香花季開始。

中社花市業者賴啟文表示，鬱金香適宜12至18度的氣溫，在台灣平平地栽培鬱金香必須克服高溫環境，加上今年適逢暖冬，致首批來台的鬱金香折損近三分之一，還好花市備貨量充足，花季才能順利如期展開。

中社花市鬱金香花季自即日起至3月中旬，今年特別引進特殊的紅色重瓣海盜鬱金香，目前已在花海登場，下週預計展出白色重瓣的維多納，3月時則有黑色的夜后及白色的冰淇淋鬱金香等。此外，業者今年並首度與日本富山縣配合試種日本生產的鬱金香種球，都將在中社花市的鬱金香花園中輪流綻放。