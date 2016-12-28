校犬小黑三隻腳 學生疼惜照顧學習尊重生命

2016-12-28 17:23

［記者簡惠茹／宜蘭報導］宜蘭縣羅東鎮東光國中在2年前，收養一隻左前肢因傷截肢的流浪犬「小黑」成為校犬，小黑雖然沒有一般守衛校園的校狗勇猛，但卻因為她溫柔的陪伴，讓許多學生願意跟她訴說心事、安撫學生的心情，也讓東光國中獲得今年校犬績優校園楷模學校的榮耀。

行政院農委會今年首度辦理105年校犬績優校園徵選活動，東光國中經評為楷模學校，被提報的小黑也搖身一變，得到光環加持，今年的徵選活動共有16個縣市、來自55所學校參與，農委會也將55隻校狗、校貓的故事集結成冊，出版「牠與他們的故事」一書。

東光國中衛生組長詹繼祥說，103年的9月剛好是開學期間，有學生發現小黑左前肢不斷流血，倒在教室附近，但是她卻不哭不鬧，安靜的被送醫，醫生診斷結果確定得馬上截肢，接受截肢手術的小黑，在老師、同學的耐心照顧下，慢慢復原，學生也主動跑來要照顧她。

「小黑睡覺的時候最可愛了。」2年3班的李怡靜和同學們，常常一下課就跑到學務處看小黑。她說，小黑以前有學姐照顧，學姐畢業後，班上同學就提出一起照顧小黑的想法，她馬上舉手參加，也能滿足家裡不能養狗的遺憾。

詹繼祥說，照顧小黑已經成為校園內生命教育的一環，之前曾有特教學生不願意吃午飯、不願意跟老師溝通，但是他問一句，「小黑餓了，你來陪牠吃飯好不好？」學生就願意開始準備飼料給小黑吃，也願意陪著小黑一起吃午飯，小黑讓許多師生開始關懷流浪動物問題，也學習如何和狗和平相處，學生透過看看她、摸摸她，安撫許多人的情緒，是非常盡責的校犬。