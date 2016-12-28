永慶高中貧生上台大 立志學農藝助農

2016-12-28 16:19

〔記者林宜樟／嘉義報導〕嘉義縣永慶高中清寒學生蔡幸娥，父親是身障人士，母親是中國籍新住民，又因工作時傷到脊椎影響工作能力；雖然家境困苦，但蔡幸娥很努力，更關心周遭事物，她有感於東石鄉土地因地層下陷鹽鹼化，許多鄰居老農農作收成差，前天以台灣大學「希望入學」入學管道錄取農藝學系，希望未來能學習農業新技術，改善偏鄉農業。

蔡幸娥與父母親和妹妹居住在東石鄉三家村，由於父母身體不方便，許多家事都由她包辦；偏鄉小村落幾乎都是老年人，但因土壤鹽鹼化，常看到老農們很努力的耕作，收成卻不好，她有感於長期受到社會接濟及善心人士協助，希望能夠學習農業技術，返鄉投入農業，回饋在地。

導師李佩珊說，幸娥上課認真，返家做筆記，從習作作業就可看出她的用心，雖然忙於家務與課業，幸娥仍積極參與公益，擔任身障協會活動志工，也是班聯會美術組長，班上的班服也是她設計，頗有才華。

雖然已考上台大，但蔡幸娥並不會中斷學習，她說，會跟其他同學一樣努力用功，且台大是頂尖大學，更要加強基礎學力；校長羅明都則掛保證，依照幸娥的在校表現，上大學後用心於課業，一定沒有問題。